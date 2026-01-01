消防處巡9工廈發現261違規事項　包括逃生途徑被阻塞或鎖上

就早前有傳媒報道個別工業大廈的消防安全問題，消防處和屋宇署相當關注有關情況，已於上月29至31日針對工業大廈展開聯合巡查及執法行動，以保障公眾安全。

消防處及屋宇署人員於聯合行動中共巡查9幢位於九龍及新界多區的工業大廈，其間消防人員就不同火警危險發現共261項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上；防煙門損壞、操作不良或被楔開；以及消防裝置或設備損壞或不在有效操作狀態等情況，已即時向負責人採取執法行動。