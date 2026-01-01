熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-15 16:23
更新：2026-Jan-15 16:23

土瓜灣九龍城碼頭一帶擬建園景平台　設寵物友善設施及觀景台

分享：
擬建的馬頭角園景平台及海濱長廊構想圖。(區議會文件截圖)

擬建的馬頭角園景平台及海濱長廊構想圖。(區議會文件截圖)

adblk4

中九龍繞道(油麻地段)隧道建造工程完成後，土瓜灣九龍城碼頭對出位置現已還原。路政署計劃在永久重置的九龍城碼頭公共運輸交匯處及咪錶泊車位上方，興建一個佔地約1.0公頃的馬頭角園景平台，並在鄰接臨海地段建造一段佔地約1.4公頃的馬頭角海濱長廊，日後擬設有行人與單車共用的共融通道，建成後將貫通由九龍城碼頭至毗鄰海心公園的海濱休憩空間。

路政署計劃在九龍城碼頭一帶興建馬頭角園景平台。(資料圖片) 路政署計劃在九龍城碼頭一帶興建馬頭角園景平台。(資料圖片) 擬建的馬頭角園景平台及海濱長廊平面圖。(區議會文件截圖) 擬重置九龍城碼頭公共運輸交匯處及咪錶泊車位平面圖。(區議會文件截圖) 擬建的馬頭角園景平台及海濱長廊構想圖。(區議會文件截圖)

研種植特色開花喬木

路政署向九龍城區議會地區設施及工程委員會提交文件指，擬建的海濱長廊及園景平台將成為連接土瓜灣海心公園、周邊零散公共空間及啟德發展區的重要紐帶，設施會引入大量綠化元素，提供充足遮蔭，亦會加入涼亭、避雨亭及座椅設施，以及設置寵物友善設施。署方稱，海濱長廊會有一幅面積約2,600平方米、可供彈性公共使用及社區活動的開放式草坪，並建議一帶種植特色開花喬木，增添季節色彩。

adblk5

擬建的園景平台將設有俯瞰海景的觀景台，以及兒童遊樂區、成人及長者健身區、休閒小徑及休憩空間等，同時會引入兩組設有中段平台的特色階梯，連接海濱長廊及園景平台，讓訪客可從多個觀景點欣賞海景。至於現有的九龍城碼頭公共運輸交匯處及咪錶泊車位，路政署稱目前項目屬短期臨時重置，屆時將會在同一工程中進行永久重置。署方預計整項工程最快今年下半年展開，爭取2028年完成。

多吃6類植物更健康和聰明｜（am730製圖） 多吃6類植物更健康和聰明｜深綠色蔬菜：菠菜、芥蘭、羽衣甘藍、芝麻葉、白菜、生菜等都是很好的選擇。它們不只熱量低，而且營養豐富，尤其是能提供身體所需的鎂，以及葉黃素及葉酸等，都有助對抗神經老化，預防認知功能下降。（am730製圖） 多吃6類植物更健康和聰明｜其他蔬菜：椰菜花、蘑菇、青椒、蘆筍、茄子、黃瓜及洋葱等，都對大腦很有益處，幫助保護神經元，又能對抗疾病及改善心情。（am730製圖） 多吃6類植物更健康和聰明｜橙、黃與紅色蔬菜例如南瓜、紅蘿蔔、紅椒、番薯、甜菜頭。（am730製圖） 多吃6類植物更健康和聰明｜水果：水果的糖分比蔬菜高，但亦有含有大量抗氧化物，有助保持健康及抗衰老。（am730製圖） 多吃6類植物更健康和聰明｜豆科：多吃黑豆、紅腰豆、鷹嘴豆、扁豆、大豆、紅豆及綠豆等豆類含有蛋白質及纖維，還有其他能促進身心健康的營養要素。（am730製圖） 多吃6類植物更健康和聰明｜堅果：各類堅果及種子有豐富的維他命E，可抗氧化及保護神經元，提升大腦的認知功能，例如有研究便指合桃可以增強神經元的傳訊功能，幫助保留並提升記憶力。（am730製圖）

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務