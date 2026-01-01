土瓜灣九龍城碼頭一帶擬建園景平台　設寵物友善設施及觀景台

中九龍繞道(油麻地段)隧道建造工程完成後，土瓜灣九龍城碼頭對出位置現已還原。路政署計劃在永久重置的九龍城碼頭公共運輸交匯處及咪錶泊車位上方，興建一個佔地約1.0公頃的馬頭角園景平台，並在鄰接臨海地段建造一段佔地約1.4公頃的馬頭角海濱長廊，日後擬設有行人與單車共用的共融通道，建成後將貫通由九龍城碼頭至毗鄰海心公園的海濱休憩空間。

研種植特色開花喬木 路政署向九龍城區議會地區設施及工程委員會提交文件指，擬建的海濱長廊及園景平台將成為連接土瓜灣海心公園、周邊零散公共空間及啟德發展區的重要紐帶，設施會引入大量綠化元素，提供充足遮蔭，亦會加入涼亭、避雨亭及座椅設施，以及設置寵物友善設施。署方稱，海濱長廊會有一幅面積約2,600平方米、可供彈性公共使用及社區活動的開放式草坪，並建議一帶種植特色開花喬木，增添季節色彩。

擬建的園景平台將設有俯瞰海景的觀景台，以及兒童遊樂區、成人及長者健身區、休閒小徑及休憩空間等，同時會引入兩組設有中段平台的特色階梯，連接海濱長廊及園景平台，讓訪客可從多個觀景點欣賞海景。至於現有的九龍城碼頭公共運輸交匯處及咪錶泊車位，路政署稱目前項目屬短期臨時重置，屆時將會在同一工程中進行永久重置。署方預計整項工程最快今年下半年展開，爭取2028年完成。