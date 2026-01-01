熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-15 17:00
更新：2026-Jan-15 17:00

內地裝修公司小紅書低價吸客　入境處上水新屋苑反黑工拘7人

內地裝修公司小紅書低價吸客，入境處上水新屋苑反黑工拘7人。(資料圖片)

入境處調查人員經過深入調查及情報分析，成功鎖定上水一個新入伙的屋苑，在今日(15)採取反非法勞工行動，共突擊巡查了143個住宅單位，拘捕7人。

隨着新的公屋、居屋相繼落成，市民對於裝修工程服務的需求大增，入境處留意到有內地裝修公司透過網上社交平台，例如小紅書，向一些即將入伙的新屋苑住戶，以相對便宜的價錢作招徠，提供一站式的裝修工程服務。有不法分子看準這個機會混入行業中，聘用非法勞工來港工作，以減低成本。

被捕的非法勞工全部均為內地居民，男性，年齡介乎22歲至41歲。其中5名以旅客身份入境，其餘一名則以補充勞工優化計畫身份入境香港。截獲時他們正從事不同類型的裝修工作，包括前期的度尺、中期的油漆、鋪地板、水電工程以及後期傢俬裝嵌及單位潔淨服務，日薪介乎300港元至500港元不等，以現金出糧。

被捕的45歲本地僱主則為香港居民，涉嫌聘用非法勞工，為涉事裝修工程公司負責人。初步調查發現，有個別香港裝修工程公司，透過網上社交平台去找內地裝修公司去承包部分裝修工程。入境處相信有部分非法勞工是由內地裝修公司安排來港工作，亦有人為貪一時方便和節省金錢，尋找內地同鄉擔當非法勞工。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

