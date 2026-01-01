大埔宏福苑五級火｜建造業議會分發集體採購棚網　11個承建商涉19個大廈維修項目

建造業議會為業界集體採購棚網及測試阻燃效能，今日(15日)起陸續分發予已訂購的承建商。建造業議會執行總監鄭定寕表示，議會總共為418棟樓宇合共採購5萬張棚網，涉及89個承建商，自本月8日起陸續抵港。今日將向11個承建商分派已在香港進行了第二次阻燃測試的3,000張棚網，涉及19個大廈維修、裝修項目。
鄭定寕指，棚網在內地生產完成後已跟從國家標準進行了第一階段阻燃測試，取得合格證書後便會運往香港；抵港後樣品會再送由實驗室進行第二階段測試，確認全數合格後才會供應給承建商；分發順序則是以工程項目完工日期派發，距完工日期較近的會獲先分發。鄭定寕續指，待棚網上架後會由屋宇署抽樣再進行第三段測試。除去第一批1.2萬張已於8日抵港的棚網，其餘批次則預料會在2月初全數抵港。
鄭定寕指，每張棚網均配備RFID射頻技術追蹤系統標籤，掃描二維碼後可追查每張棚網的生產地、生產批次、生產日期、測試報告及購買的承建商和使用工地等資訊，實現全程可追蹤。現時每張棚網定價170港元，鄭定寕解釋雖然定價較以往貴，但因牽涉人命財產安全所以能確保安全也是值得。
議會不會再集體採購棚網
鄭定寕又透露，議會之後不會再安排集體採購棚網，承建商接手後要自行承擔責任，確保棚網正常使用；但日後會整理「學習指引」，以協助承建商了解採購的手續和製造商的挑選標準，以方便承建商日後自行採購。又建議承建商可親自走訪內地製造商，以確保棚網質量。議會亦會盡快制定生產商「白名單」，讓有需要採購棚網的承建商參考。
有承建商前往建造業議會領取棚網，俊傑營造工程董事長李先生表示，是次共採購110張棚網，主要用於山頂僑福道一座住宅的翻新工程，待明日送達地盤後即時掛網。對於日後採購棚網的程序或會更為繁複，李先生就表示會按情況考慮是否在購網前先上內地製造商實地考察，直言「如果沒有選擇都要這樣做」。又表示：「經過這麼多步驟，我們都不想處理這麼多。主要是(專注)施工做好。」他解釋最擔憂工程所需時長，因必須趕上合約的起貨時間，「如果有政府協助，我們會比較信心大一點，也會安心很多。」