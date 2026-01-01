大埔宏福苑五級火｜建造業議會分發集體採購棚網　11個承建商涉19個大廈維修項目

建造業議會為業界集體採購棚網及測試阻燃效能，今日(15日)起陸續分發予已訂購的承建商。建造業議會執行總監鄭定寕表示，議會總共為418棟樓宇合共採購5萬張棚網，涉及89個承建商，自本月8日起陸續抵港。今日將向11個承建商分派已在香港進行了第二次阻燃測試的3,000張棚網，涉及19個大廈維修、裝修項目。

鄭定寕指，棚網在內地生產完成後已跟從國家標準進行了第一階段阻燃測試，取得合格證書後便會運往香港；抵港後樣品會再送由實驗室進行第二階段測試，確認全數合格後才會供應給承建商；分發順序則是以工程項目完工日期派發，距完工日期較近的會獲先分發。鄭定寕續指，待棚網上架後會由屋宇署抽樣再進行第三段測試。除去第一批1.2萬張已於8日抵港的棚網，其餘批次則預料會在2月初全數抵港。