本地
出版：2026-Jan-15 19:55
更新：2026-Jan-16 00:15

屯門市廣場開槍｜34歲本地男挾持女子兩警開槍制服　不排除受毒品影響犯案

屯門市廣場發生開槍案，大批警員到場調查。(鍾式明攝)

屯門發生警員開槍案。一名34歲本地男子周四晚上7時許在屯門市廣場超市DONKI取走一把刀後，在商場外圍遊蕩和指罵途人，及後更闖入商場及挾持一名女途人，最終被警員開槍擊中制服，送院搶救後不治。

曾發胡椒水劑警告無效

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，衝鋒隊周四晚上7時10分接報後已趕抵商場門外，發現該名疑犯手持12吋長的刀，並向多名途人揮舞，造成恐慌，人員隨即向疑犯發出口頭警告但無效後，遂發射了一發胡椒水劑。她續說，疑犯隨即進入屯門市廣場及迅速在另一出口步出，並同時挾持一名女途人及舉起手上的刀準備施襲，人員遂再次向他發出警告，同樣無效，兩名衝鋒隊人員最終各向該男子開一槍。

疑犯胸口和右肩中槍後倒地及被制服，即時急救及送屯門醫院，延至晚上8時40分經搶救後不治。至於一度被挾持的女途人，在疑犯中槍後被警員迅速移離，事件中輕微擦傷，現正在醫院留醫。鍾麗詒指，事後在疑犯的斜孭袋發現疑似危險藥物及伸縮警棍，又說他有黑社會背景、有毒品相關案底，不排除犯案時受毒品影響。

屯門警區副指揮官黃浩翰重申，警隊對警員用槍有嚴格的指引，今次衝鋒隊人員因案件嚴重性採用即時戰術性介入，絕對符合使用要求，即拯救了一名無辜被挾持女途人的生命，這是沒有其他選擇的情況下使用槍械。

▼商場入口事發一刻情況▼

屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示商場突然有顧客跑出。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯從商場跑出。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯在商場門外挾持一名女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯在商場門外挾持一名女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖)

疑犯一度按住女子頭部

據報，疑犯周四晚上7時許先闖入屯門市廣場的DONKI超市，取走一把刀後離去。警員接報到場，發現該名男子持刀，並在商場附近徘徊。消息指，男子一度挾持一名女子，其後警員連開兩槍，擊中疑犯。

有閉路電視拍到事發一刻，顯示突然有一批顧客從商場跑出，然後疑犯跑出商場並扯住一名倒地女子的斜孭袋。雖然多名警員已緊接趕抵，但疑犯仍然按住女子的頭部並作出揮刀動作，警員見狀隨即開槍，男子隨後倒地。女子事後由警員拉起，連滾帶爬死裡逃生。

▼疑兇闖入DONKI取刀過程▼

屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖)

▼警員到場調查及蒐證▼

鍾麗詒(中)表示，不排除疑犯犯案時受毒品影響；左為黃浩翰。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，場內DONKI超市暫被圍封。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，現場遺下相信與案有關的彈頭。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，現場遺下相信屬於疑兇的刀具。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，現場遺下相信屬於疑兇的刀具。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，大批警員到場調查。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，大批警員到場調查。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，大批警員到場調查。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，警員到場調查。(鍾式明攝)

直接從DONKI廚房取走刀具

網上同時流傳疑犯周四晚上7時許闖入DONKI取走刀具的閉路電視片段，可見DONKI的廚房當時正有一名男職員清洗用具，疑犯其後突然從後方的門口進入廚房，直接取走一把刀離開，職員察覺後立即轉身追問，片段至此結束。

另外，事發後不久網上亦流傳片段顯示，警員在商場入口外制服疑犯時，不少正在商場的市民倉惶逃生，隨後一名戴頭盔的警員開槍制服疑犯，然後被同袍帶到一旁。

▼事發時及事後商場外圍情況▼

屯門市廣場有警員開槍，事發前街頭有男子懷疑手持牛肉刀。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍，事發時大批市民倉惶逃生。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍示警。(網上影片截圖) 屯門市廣場日 屯門市廣場有警員開槍示警。(網上圖片) 屯門市廣場有警員開槍，事發前已有警車在場。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍，大批警車到場處理。(網民Park Ho@FB群組「屯門公路塞車關注組」)

