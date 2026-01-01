屯門市廣場開槍｜34歲本地男挾持女子兩警開槍制服　不排除受毒品影響犯案

屯門發生警員開槍案。一名34歲本地男子周四晚上7時許在屯門市廣場超市DONKI取走一把刀後，在商場外圍遊蕩和指罵途人，及後更闖入商場及挾持一名女途人，最終被警員開槍擊中制服，送院搶救後不治。 曾發胡椒水劑警告無效 新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，衝鋒隊周四晚上7時10分接報後已趕抵商場門外，發現該名疑犯手持12吋長的刀，並向多名途人揮舞，造成恐慌，人員隨即向疑犯發出口頭警告但無效後，遂發射了一發胡椒水劑。她續說，疑犯隨即進入屯門市廣場及迅速在另一出口步出，並同時挾持一名女途人及舉起手上的刀準備施襲，人員遂再次向他發出警告，同樣無效，兩名衝鋒隊人員最終各向該男子開一槍。

疑犯胸口和右肩中槍後倒地及被制服，即時急救及送屯門醫院，延至晚上8時40分經搶救後不治。至於一度被挾持的女途人，在疑犯中槍後被警員迅速移離，事件中輕微擦傷，現正在醫院留醫。鍾麗詒指，事後在疑犯的斜孭袋發現疑似危險藥物及伸縮警棍，又說他有黑社會背景、有毒品相關案底，不排除犯案時受毒品影響。 屯門警區副指揮官黃浩翰重申，警隊對警員用槍有嚴格的指引，今次衝鋒隊人員因案件嚴重性採用即時戰術性介入，絕對符合使用要求，即拯救了一名無辜被挾持女途人的生命，這是沒有其他選擇的情況下使用槍械。

疑犯一度按住女子頭部 據報，疑犯周四晚上7時許先闖入屯門市廣場的DONKI超市，取走一把刀後離去。警員接報到場，發現該名男子持刀，並在商場附近徘徊。消息指，男子一度挾持一名女子，其後警員連開兩槍，擊中疑犯。 有閉路電視拍到事發一刻，顯示突然有一批顧客從商場跑出，然後疑犯跑出商場並扯住一名倒地女子的斜孭袋。雖然多名警員已緊接趕抵，但疑犯仍然按住女子的頭部並作出揮刀動作，警員見狀隨即開槍，男子隨後倒地。女子事後由警員拉起，連滾帶爬死裡逃生。

直接從DONKI廚房取走刀具 網上同時流傳疑犯周四晚上7時許闖入DONKI取走刀具的閉路電視片段，可見DONKI的廚房當時正有一名男職員清洗用具，疑犯其後突然從後方的門口進入廚房，直接取走一把刀離開，職員察覺後立即轉身追問，片段至此結束。 另外，事發後不久網上亦流傳片段顯示，警員在商場入口外制服疑犯時，不少正在商場的市民倉惶逃生，隨後一名戴頭盔的警員開槍制服疑犯，然後被同袍帶到一旁。

