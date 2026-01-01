熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-15 22:44
更新：2026-Jan-15 22:44

男女首次結婚年齡中位數創新高 港女嫁內地男趨普遍

分析指男女首次結婚年齡中位數創新高。(資料圖片)

adblk4

新一期《香港統計月刊》發表名為「1991年至2024年香港的結婚及離婚趨勢」的專題文章，概述1991年至2024年期間香港的結婚及離婚趨勢。數據顯示，30.9%的男性及27.0%的女性從未結婚。其中遲婚的現象越趨普遍，男性和女性首次結婚時的年齡中位數，分別由1991年的29.1歲和26.2歲，上升至2024年年的32.6歲和31.0歲，創下自1991年起的新高。

結婚登記方面，香港的登記結婚數目由1991年的42,568宗，下降至2001年的32,825宗，隨後逐漸回升至2012年的60,459宗，之後再呈大致下降趨勢。2024年的登記結婚數目為44,196宗。期間受新冠疫情影響，登記結婚數目曾一度大幅下跌至 2021年的26,899宗，為過去約30年最低。此外，2021年男性及女性的粗結婚率亦同為過去約30年最低。

adblk5

再婚的情況越趨普遍。過去約30年，再婚數目由1991年的4,892宗，大幅上升至2024年的20,971宗。在2024年的所有登記結婚數目中，47.4%屬再婚，比例顯著高於1991年的11.5%。

港女嫁內地男破萬宗 自1991年以來新高

跨境婚姻方面，早年多是香港男性與內地女性結婚。然而，近年新娘為香港女性的跨境婚姻有上升趨勢。2024年的跨境婚姻數目為26,790宗，其中10,712 宗(40.0%)為香港女性與內地男性結婚，為近34年新高。

