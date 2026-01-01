對角過路處｜首個「打斜過馬路」試點推行接近兩年　據悉新合適路口選址將公布

被喻為「澀谷式過馬路」的對角行人過路處，自前年初起先後在沙田和尖沙咀兩個十字路口開始試驗，至今已分別近兩年和一年半。當局原定預計去年下半年完成增設更多對角過路處的評估，消息指將會在即將公布的《運輸策略藍圖》交代更多詳情。有立法會議員認為，當局願進一步推行「已經滿意」，亦有區議員希望能盡快公布選址。有關注組織就希望，當局可選擇人流較多的路口試驗，包括新興商貿區。 記者：羅庸軒 方國珊：將軍澳站外兩路口較有需要

容許行人「打斜過馬路」的對角行人過路處，首個位於沙田沙角街與逸泰街交界路口的試點已啟用接近兩年，尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口的試點亦已運作近一年半。運輸署曾預計，去年下半年會完成評估在其他路口加設對角過路處的可行性，然後審視選址的實地情況及工程規模，該署最新回覆《am730》查詢稱已大致完成有關評估，將適時公布合適路口位置。消息指，運輸及物流局會在即將公布的《運輸策略藍圖》，交代更多詳情。 一直爭取在將軍澳加設對角過路處的立法會議員、西貢區議員方國珊希望，當局能在港鐵將軍澳站A、B出口對開較多人流的兩個十字路口設對角過路處，即寶盈花園對開的寶邑路與唐俊街交界，以及入境處總部對開的寶邑路與唐賢街交界，認為路口具實際需要，惟坦言附近的唐俊街與唐德街交界路口，因面積較細始較有機會成事。對於選址未能如期去年下半年公布，方國珊認為他們都需要足夠時間研究可行性，「雖然係慢但肯推出嚟已經滿意」。

姚嘉俊稱石門一路口署方較正面 沙田區議員姚嘉俊說，當區對角過路處效果和反應良好，對行人而言「方便咗，口碑都唔錯」，認為區內石門安明街與安睦街、威爾斯親王醫院對開的插桅杆街與銀城街交界路口，都可試驗對角過路處，而運輸署日前在會上對石門的建議較為正面。他相信，這項措施牽涉較重要的行人過路安排，要更多時間研究屬正常，冀當局完成評估後可盡快公布哪些路口可推行。 道路研究社倡商貿區試驗 關注道路設計的道路研究社社長邱益彰指，雖然兩年時間有點長，但運輸署也需時檢視措施成效、觀察行人與駕駛者習慣等，希望新選址會集中人流較多，而路中安全島無法容納大量行人的路口。他舉例稱，新蒲崗彩虹道與大有街交界等新興商貿區，在上下班繁忙時間和晚上也有一定人流，惟交通配套略嫌不足，可考慮試行三邊的對角過路處，但理解當局要評估延長行人綠燈時間會否影響車流量。對於行人對角過路時踏出斑馬線範圍或墮法網，他認為可透過修改路口的路釘擴大合法過路範圍，或由執法人員通融有關情況。

沙田試點對角位將改為斜路 至於現有兩個試點，運輸署稱觀察所得至今成效正面，行人橫過至路口對角所需時間減少，整體運作安全暢順。現有打斜斑馬線的兩端行人路均仍有一級而非斜路，運輸署日前表示，沙田試點將改與尖沙咀試點類似的下斜路邊石設計，並加上道路標記及裝設護柱保障行人安全。姚嘉俊解釋，現時巴士等重型車輛轉彎或較接近行人，加上政府擔心取消一級或令輪椅人士不小心衝出馬路，相信運輸署已「睇定啲」才作出有關改動，兼顧途人需要。方國珊和邱益彰亦建議，日後對角過路處彎位應一併加裝防撞柱，有助提示駕駛者不要太近。