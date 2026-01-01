屯門市廣場兩警開槍制服 持刀男送院不治

屯門昨晚發生開槍案，一名34歲男子在屯門市廣場一間超市取走一把長12吋利刀後，在商場外徘徊和揮舞。警方接報到場後，他一度進入商場並在另一出口離開之際，挾持一名女途人。最終兩名警員向疑犯各開一槍，他被擊中，隨即倒地及制服，送院搶救後不治。

昨晚7時許，一名背著黑色背包的34歲本地男子先在屯門市廣場超市DON DON DONKI的廚房取走一把12吋長刀，然後在商場外圍徘徊和向多名途人揮舞，造成恐慌。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒昨深夜交代案情稱，新界北衝鋒隊警員接報到場，向疑犯發出口頭警告無效後，隨即發射一發胡椒水劑。疑犯馬上走入商場，並迅速在另一出口步出，期間挾持一名女途人及同時舉起手上的刀疑向其施襲。