屯門市廣場兩警開槍制服 持刀男送院不治

屯門昨晚發生開槍案，一名34歲男子在屯門市廣場一間超市取走一把長12吋利刀後，在商場外徘徊和揮舞。警方接報到場後，他一度進入商場並在另一出口離開之際，挾持一名女途人。最終兩名警員向疑犯各開一槍，他被擊中，隨即倒地及制服，送院搶救後不治。
昨晚7時許，一名背著黑色背包的34歲本地男子先在屯門市廣場超市DON DON DONKI的廚房取走一把12吋長刀，然後在商場外圍徘徊和向多名途人揮舞，造成恐慌。
新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒昨深夜交代案情稱，新界北衝鋒隊警員接報到場，向疑犯發出口頭警告無效後，隨即發射一發胡椒水劑。疑犯馬上走入商場，並迅速在另一出口步出，期間挾持一名女途人及同時舉起手上的刀疑向其施襲。
警員當時再次向疑犯發出警告惟無效，最終兩名衝鋒隊員各向該男子開一槍。疑犯胸口和右肩中槍，隨即倒地及被制服，送屯門醫院搶救後不治。
警方事後在場圍起封鎖線，涉案位置遺下一攤血跡和大量雜物，又在其袋中發現疑似危險藥物及伸縮警棍。鍾麗詒說，不排除疑犯受毒品影響犯案，另從其家人初步得悉有精神問題；其生前亦有毒品相關案底和三合會背景。
屯門警區副指揮官黃浩翰重申，今次警員因嚴重性採用即時戰術性介入，絕對符合槍械使用要求，即拯救一名無辜被挾持女途人的生命。