建造業議會分發集體採購棚網 鄭定寕︰掛網後屋宇署會抽樣做第三段測試

大埔宏福苑大火後，政府要求全港正在做大維修的大廈棚網下架，以防止火警風險。為協助承建商盡快復工，建造業議會受發展局委託，為業界進行一次過集體採購棚網及測試阻燃效能，首批棚網已於上周四抵港，並於昨起分發予已訂購的承建商。建造業議會執行總監鄭定寕表示，昨日分發的3,000張棚網在香港已作第二次阻燃測試，全部批准合格，涉及19個大廈維修、裝修項目。其餘批次則預料會在2月初全數抵港。有承建商指，日後採購棚網的程序或會更為繁複，望政府協助。

議會今次為418棟樓宇合共採購5萬張棚網，涉及89個承建商，相關棚網在內地生產後已進行了第一次阻燃測試，首批1.2萬張於本月8日起陸續抵港後，在香港進行第二次阻燃測，確認全數合格後，按工程項目完工日期分發給承建商，昨日分發當中3,000張。其餘批次預料2月初前陸續分發。

鄭定寕續指，待棚網上架後會由屋宇署抽樣再進行第三段測試。他又指，每張棚網均配備RFID射頻技術追蹤系統追蹤標籤，掃描二維碼後可追查生產地、生產批次、生產日期、測試報告及購買的承建商和使用工地等資訊。現時每張棚網定價170港元，他坦言價格較一般阻燃棚網約70元貴，但因牽涉人命財產安全，能確保安全也是值得。

鄭定寕又透露，議會之後不會再集體採購棚網，但會整理「學習指引」，協助承建商了解採購的手續和製造商的挑選標準，以方便承建商日後自行採購，承建商接手後要自行承擔責任，確保棚網正常使用。他又建議承建商可親自走訪內地製造商，確保質量。議會亦會盡快制定生產商「白名單」，讓承建商參考。

承建商望政府協助購網

俊傑營造工程董事長李先生昨前往領取棚網，他稱，是次共採購110張棚網，主要用於山頂僑福道一座住宅的翻新工程，待今日送達地盤後即時掛網及展開工程。對於日後採購棚網的程序或會較以前繁複，李先生稱會按情況考慮是否在購網前到內地製造商考察，直言「如果沒有選擇都要做」。他又稱：「經過這麼多步驟，我們都不想處理這麼多。主要是(專注)施工做好。」因必須趕上合約的起貨時間，最擔憂工程需時長，「如果有政府協助，我們信心會比較大一點，也會安心很多。」