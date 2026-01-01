測試共享流動充電器租借服務 同一平台租借點不同 收費可差1.3倍

功能多樣的智能手機令人產生「電量焦慮」，商家亦看準需求，推出動充電器租借服務。消委會測試發現平台多採用站點特定收費模式，但收費資料不透明。另有租借平台導航或定位功能出現不同程度的失準，站點資料亦不完整，或令消費者延誤歸還而要付額外租金。該會提醒，技術平台應改善地圖系統準確度及資訊透明度，並在合約及收費安排上提供更清晰指引，清晰展示收費安排，以保障消費者權益。 消委會選取本港8個主要租借服務平台進行48次實試。結果顯示，除了「ChrgiePower」及「E電」採用固定收費模式，其餘平台均按站點收費，用家須自行查閱各站收費。測試發現，有平台30分鐘租借費用差距顯著，介乎3至6.8元，相差約1.3倍；每日封頂金額差距更大，同一平台收費由24元至80元不等，相差逾2.3倍。

實測導航或定位功能 在導航功能方面，雖然8個平台均連接第三方地圖，但其中7個曾出現路線方向相反、目標站點偏離或起點失準等情況。有5個平台部分站點資料不準確，甚至出現座標正確但地址不完整的問題。例如在葵涌某商場的測試中，平台僅顯示「2樓」及商戶相片，卻未列舖號，令實試員遍尋不獲；在太子測試中，平台顯示的店名和地址正確，但座標卻誤標至旺角。 同時，除了1個平台只顯示可借或可還的狀態而沒有具體數量，其餘7個平台有顯示可借及可還數量；此外，有4個在歸還空位較少時只顯示「即將還滿」。更新準確度方面，有1個平台錄得3次錯誤，有機會令消費者白行一趟。

消委會：平台應加強技術監管 消委會總幹事沈朝暉指出，過去3年相關投訴約65宗，其中價格及收費爭議佔近半，質素問題佔約8%，服務態度及操作不清晰亦有涉及。她提醒，技術平台應改善導航及地址準確度，並清晰展示收費安排，包括封頂金額及額外收費，避免消費者混淆；同時建議平台加強技術監管，提升地圖系統準確度及資訊透明度，並在合約及收費安排上提供更清晰指引，以保障消費者權益。