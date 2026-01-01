對角過路處試行近兩年 新路口試點料將交代

被喻為「澀谷式過馬路」的對角行人過路處，自前年初起先後在沙田和尖沙咀兩個十字路口開始試驗，至今已分別近兩年和一年半。當局原定預計去年完成增設更多對角過路處的評估，消息指將在即將公布的《運輸策略藍圖》交代更多詳情。有立法會議員認為，當局願進一步推行「已經滿意」，亦有區議員希望能盡快公布選址。有關注組織就希望，當局可選擇人流較多的路口試驗，包括新興商貿區。記者：羅庸軒

容許行人「打斜過馬路」的對角行人過路處，首個位於沙田沙角街與逸泰街交界路口的試點已啟用接近兩年，尖沙咀加拿分道與加連威老道交界路口的試點亦已運作近一年半。運輸署曾預計，去年下半年會完成評估在其他路口加設對角過路處的可行性，然後審視選址的實地情況及工程規模，該署最新回覆查詢稱已大致完成有關評估，將適時公布合適路口位置。消息指，運輸及物流局會在即將公布的《運輸策略藍圖》，交代更多詳情。