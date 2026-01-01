兩女大學生涉假冒官員騙案被捕 負責收款最少涉18案 呃逾800萬

大學生淪為詐騙集團收款工具。警方偵破假冒官員或內地官員騙案，拘捕兩名女子，均為大學生，最少涉及18宗同類騙案，涉款逾800萬元。涉案一名港漂大學生早前墮詐騙局，其後被招攬加入詐騙集團負責收款。警方重申，任何執法機關絕不會要求提供銀行資料、轉帳或交收現金以示清白，更不會委派市民成為「特務」執行任務。 警方於1月13日接獲一名22歲男子報案，指早前接到一個自稱官員來電，要求繳交保證金，並相約在堅尼地城交收。事主認為事件有可疑，於是報警。

警方部署後，於同日下午於交收現場拘捕一名22歲女子，涉嫌欺騙手段取得財產罪，並在其身上搜出一張假廉政公署職員證，以及假冒官員衣飾。 西區警區刑事支援組督察黃頌軒昨講述案情透露，被捕人是由內地來港就讀的大學生。初步調查顯示，她曾為同類騙案的受害人，損失10萬元，其後被不法集團招攬協助詐騙，每次獲2,000元報酬。警方相信她至少與其餘6宗發生在去年10至12月的假冒官員騙案，案發地分別在紅磡、旺角、西區、柴灣及跑馬地，涉款共280萬元，單一宗最大騙款為31萬元。

另一名被捕人為20歲居黃大仙的本地大學生，更最少涉及11宗假冒內地官員騙案。油尖警區刑事部科技及財富罪案組主管陸智灝昨指，警方於去年5至12月接獲11人報案，均遭冒認內地執法人員來電，訛稱涉經濟犯罪並要求繳交「保證金」。騙徒安排自稱「特務調查人員」於受害人住處附近收錢，其中8人信以為真，先後交出共378萬元現金，再按指示轉帳209萬元，合共損失587萬元。另有3人及時識破未有損失。 警方迅速鎖定涉案本地女疑犯，涉扮演特務調查人員角色，向受害人出示委任證及保密令，再指示受害人簽署保密令及交付現金。探員周三採取行動，到疑犯黃大仙寓所展開拘捕行動。警方正調查她是否涉及其他案件。

陸智灝指，騙徒指控受害人在境外從事犯罪活動，要求交出個人資料及資金配合調查。當受害人被騙到一無所有時，騙徒就會編織其他藉口，招攬受害人成為特務調查人員，協助騙徒調查其他案件。 警方強調，執法機關絕不會要求提供銀行資料、轉帳或交收現金，更不會委派市民成為「特務」執行任務。近期類似案件中，不少被捕人為本地或內地交流生，騙徒利用其社會經驗不足行騙。市民如接獲可疑來電，應立即致電防騙易熱線18222或報警。