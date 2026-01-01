推加強版招標妥防圍標 發展局︰設維修監管局 須思考職能有否重疊

立法會通過無約束力的「改善大廈維修工程管理」議員議案，當局認為，透過加強版「招標妥」，制定嚴謹「預審名單」，可協助招標、評標及工程變更把關，減少非法串連，吸引具質素的顧問及承建商參與；又指若設獨立維修監管局，要考慮其職能及與現有機制有否重疊。 立法會昨辯論實政圓桌莊豪鋒提出的「改善大廈維修工程管理」議員議案，發展局長甯漢豪開場發言時，再就前日於立法會大會上提出的相關制度改革，包括加強規管樓宇維修工程，以及加強監管建築工程物料及維修工地安全。

她指，市建局將推出加強版「招標妥」服務，制定嚴謹「預審名單」，涵蓋背景審查、紀錄及業主反饋，協助招標、評標及工程變更把關，減少非法串連，吸引具質素的顧問及承建商參與；強調不能只量化投訴及違規數字，更要視乎「質」和考慮違規內容。政府亦會檢視建築物料安全標準，並將指定物料要求寫入法例，違規可即時檢控並提高罰則。 身兼市建局非執董的民建聯陳學鋒，支持擴大市建局招標妥功能，指業界不法分子與害群之馬勾結，形成利益集團圍標，政府必須介入切斷非法供應鏈，令合規的承建商有生存空間。

有議員提出修正案，建議設立「樓宇維修局」，推動舊樓維修。甯漢豪指，政府會多聽意見，但亦須思考此監管局達甚麼職能，與現有機制或部門職能有否重疊。 甯漢豪亦回應指，強制驗樓計劃並非「一刀切」，屋宇署按風險為本選樓，主要針對樓齡高及有安全隱患的樓宇；現時全港2萬棟30年樓齡的大廈中，只有9,000棟獲發出通知，七成須驗樓的大廈樓齡超過50年。