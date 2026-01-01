【1545更新】天文台在天氣隨筆表示，一股強烈冬季季候風會在下週二(20日)抵達華南，本港風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。電腦預報模式對於高空西風帶波動的強度以及冷空氣南下的路徑仍稍有分歧，令下週中後期本港降溫出現的時間及幅度仍有不確定性。預料一道廣闊雲帶會在下週中後期覆蓋廣東沿岸，若屆時有雨，有機會令溫度更低。

受一股冬季季候風影響，上週本港天氣寒冷及天晴乾燥，新界內陸早上輻射冷卻明顯，部分地區甚至有結霜報告。隨著季候風稍為緩和，本週氣溫逐漸回升，預料未來兩三日持續大致天晴，日間溫暖。根據現時預測，一股強烈冬季季候風會在下週二（1月20日）抵達華南，本港風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。