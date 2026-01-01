【1545更新】天文台在天氣隨筆表示，一股強烈冬季季候風會在下週二(20日)抵達華南，本港風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。電腦預報模式對於高空西風帶波動的強度以及冷空氣南下的路徑仍稍有分歧，令下週中後期本港降溫出現的時間及幅度仍有不確定性。預料一道廣闊雲帶會在下週中後期覆蓋廣東沿岸，若屆時有雨，有機會令溫度更低。
受一股冬季季候風影響，上週本港天氣寒冷及天晴乾燥，新界內陸早上輻射冷卻明顯，部分地區甚至有結霜報告。隨著季候風稍為緩和，本週氣溫逐漸回升，預料未來兩三日持續大致天晴，日間溫暖。根據現時預測，一股強烈冬季季候風會在下週二（1月20日）抵達華南，本港風勢增強，晚間氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。
【07:55更新】天文台表示，東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港方面，由於天朗氣清及風勢較弱，今早新界部分地區輻射冷卻明顯，氣溫降至12度或以下。本港地區今日天氣預測大致天晴，初時局部地區能見度較低。日間乾燥，最高氣溫約24度。吹輕微至和暖東至東北風。
天文台展望未來兩三日持續大致天晴，日間溫暖。星期二稍後氣溫顯著下降，風勢較大。下周中後期逐漸轉冷，最低氣溫在12度左右。天文台又指，乾燥的東北季候風會在今日至下周初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間溫暖，日夜溫差較大。預料一股強烈冬季季候風會在下週二抵達華南，隨後該區氣溫顯著下降，風勢較大。下周中後期廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。此外，熱帶氣旋「洛鞍」會在今明兩日逐漸增強，並在菲律賓以東海域徘徊。