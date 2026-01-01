大埔宏福苑五級火｜鄧炳強：168死屬最終數字 家屬稱公開名單屬二次傷痛

大埔宏福苑五級火，政府將死亡人數修訂至168人。保安局局長鄧炳強今日港台節目《千禧年代》說，已完成辨認所有遺骸和遺體，及處理全部失蹤個案，確認遇難者人數共168人，這是最終數字，當局亦透過「一戶一社工」了解宏福苑每戶的情況，基本能確認遇難者身分，不會出現有遇難者因無親無故，或未知是否失聯等，日後才發現已離世的情況。他又說為尊重家屬意願，現階段不會公布遇難者名單。

鄧炳強指，死者名單一般在需要召開死因研訊時，呈交資料交予法庭，故並無需要公布名單。當局亦曾與很多死者家屬接觸，有家屬認為公開名單屬二次傷痛，亦有家屬表示，未有告知家中長者有親人遇難，以免他們傷心，所以為尊重家屬意願不公布相關名單。