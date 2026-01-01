熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-16 10:38
更新：2026-Jan-16 10:38

屯門市廣場開槍｜新界北衝鋒隊沙展及警員各開一槍　女途人擦傷已出院

疑犯逃出商場後疑挾持女子，警員見狀擎槍。(網上片段截圖)

屯門市廣場昨日（15日）晚上發生開槍案。一名背著黑色背包、34歲男子先在屯門市廣場超市DON DON DONKI的廚房取走一把12吋長刀，然後在商場外圍徘徊和向多名途人揮舞，造成恐慌，其後持刀挾持女途人，警員警告無效連開兩槍，疑犯送院不治。而一度被挾持的女途人，擦傷送院治理，即晚已經出院。

據了解，開槍的兩名警員分別是新界北總區衝鋒隊的沙展及警員，兩名男警射中疑犯胸口和右肩，均屬於身體最大面積。

屯門警區副指揮官高級警司黃浩翰昨晚在記者會中表示，香港警隊對警員使用槍械有嚴格指引。今次案件中有女途人被挾持，「新界北總區衝鋒隊因為事件嚴重性，選擇即時戰術性介入」，合適低武力都未能制止疑犯，警員必須提升武力，今次使用槍械符合警隊守則，兩名衝鋒隊開槍擊中疑犯胸口和右肩，屬於身體最大面積。黃強調警員「開槍是不容易決定」，但今次在沒有其他選擇下只能開槍，「拯救一名無辜女途人」。

另外，被問到警員施發胡椒水劑會否引致疑犯進一步傷人時，新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒回應指，疑犯進入商場後持刀，很多途人表現恐慌。警員在商場外發現疑犯，經警告無效後使用低武力。疑犯從商場出口離開，挾持一名女途人舉刀施襲，警員再次警告無效，所以使用槍械。

▼商場入口事發一刻情況▼

屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示商場突然有顧客跑出。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯從商場跑出。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯在商場門外挾持一名女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯在商場門外挾持一名女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖)

▼疑兇闖入DONKI取刀過程▼

屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖)

▼事發時及事後商場外圍情況▼

屯門市廣場有警員開槍，事發前街頭有男子懷疑手持牛肉刀。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍，事發時大批市民倉惶逃生。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍。(網上圖片) 屯門市廣場有警員開槍。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍，事發前已有警車在場。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍，大批警車到場處理。(網民Park Ho@FB群組「屯門公路塞車關注組」)

