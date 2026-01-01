屯門市廣場開槍｜新界北衝鋒隊沙展及警員各開一槍　女途人擦傷已出院

屯門市廣場昨日（15日）晚上發生開槍案。一名背著黑色背包、34歲男子先在屯門市廣場超市DON DON DONKI的廚房取走一把12吋長刀，然後在商場外圍徘徊和向多名途人揮舞，造成恐慌，其後持刀挾持女途人，警員警告無效連開兩槍，疑犯送院不治。而一度被挾持的女途人，擦傷送院治理，即晚已經出院。

據了解，開槍的兩名警員分別是新界北總區衝鋒隊的沙展及警員，兩名男警射中疑犯胸口和右肩，均屬於身體最大面積。