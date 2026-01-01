熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-16 11:13
更新：2026-Jan-16 11:13

屯門市廣場開槍｜Donki同層爆谷店因員工生病休息避劫 網民：劏雞還神

屯門市廣場開槍｜社交平台Threads流傳商場一間爆谷小店的告示，內容為店舖職員昨日因生病需休息一天，因而避過事件。

屯門市廣場周四（15日）晚上發生警員開槍事件，擊斃一名脅持女途人的男子，男子事發前曾於Donki取走利刀。社交平台Threads流傳商場一間與Donki同層的爆谷小店告示，內容為店舖職員昨日因生病需休息一天，因而避過事件。網民於事發後留言稱「好彩」、「小病是福」、「真係要劏雞還神，如果唔係真係可能成為受害者」。

涉案男子案發時曾進入Donki小食檔廚房，偷走利刃後往地面方向逃去，職員大驚報案。這間與Donki同層的爆谷小店周四下午曾發帖表示由於職員病倒，又未能及時找到替工，因此昨天休息一天。開槍事件發生後，該則帖文成為網民討論焦點，有人留言表示「真係好好彩避過一劫」、「第一次見到你哋個同事病咗，要用好彩嚟形容佢。否則佢會遇到個疑犯」、「小病是福」、「嗰位同事真係要劏雞還神，如果唔係佢真係可能成為受害者」。

東主本欲頂替返工 「但生意實在太差」

小店東主其後回覆稱代休假女員工感謝各界關心，又指他本來欲頂替返工，「但生意實在太差，考量個權衡輕重之後決定休息一天，有時你覺得失意或黑仔，其實可能係幸運」，又直言「世事無常，希望大家都能活在當下，珍惜眼前人」。小店又坦言，現在太多「低頭族」出行，「希望大家行街時候多留意身邊嘅事物」。

▼商場入口事發一刻情況▼

屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示商場突然有顧客跑出。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯從商場跑出。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯在商場門外挾持一名女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯在商場門外挾持一名女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖)

▼疑兇闖入DONKI取刀過程▼

屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖) 屯門市廣場發生開槍案，疑兇事發前曾在商場內的DONKI取走一把刀。(網上片段截圖)

▼警員到場調查及蒐證▼

鍾麗詒(中)表示，不排除疑犯犯案時受毒品影響；左為黃浩瀚。(鍾式明攝) 大批探員到場調查。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，現場遺下相信屬於疑兇的刀具。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，現場遺下相信屬於疑兇的刀具。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，場內DONKI超市暫被圍封。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，大批警員到場調查。(鍾式明攝) 屯門市廣場發生開槍案，警員到場調查。(鍾式明攝)

