政府擬加強「招標妥」　甯漢豪：預審名單僅作評標無礙手上工程

市建局擬推出加強版「招標妥」服務，引入警方和廉政公署的背景審查，制定嚴謹「預審名單」。發展局局長甯漢豪今早(16日)在港台節目表示，預審名單作用是評標，並不會影響承建商正在進行的工程，除非該承建商在專業名單上被除名，而當局會檢視承建商是否有不良記錄，例如頻繁發生工業意外等。

集體採購棚網已分發

甯漢豪表示，集體採購的第一批棚網昨日已分發給承建商，議會亦講解了送檢時間及追蹤方式等。至於其餘批次棚網，將每隔數天或一星期抵達香港，並需時完成檢測及分貨。今次採購的棚網主要來自兩個供應商，已可供應足夠約400多個停工的樓宇項目，日後的訂單亦不會堆積在一起，相信可以應付。她續說，日後承建商需自行採購，但鼓勵業界自發或透過建造業議會、商會或自行組織集體採購。