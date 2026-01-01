財政預算案2026｜陳茂波：對今年經濟展望審慎樂觀　會按機制檢視公務員薪酬調整

財政預算案下月25日發表，財政司司長陳茂波指對今年經濟展望審慎樂觀，但預計地緣政治風險會加劇，會影響資本市場及資金流向，政府需審慎管理財政，大力發展之餘要統籌金融安全。

立法會財務委員會今日舉行特別會議，由陳茂波簡報香港整體經濟最新狀況及財政預算案諮詢。陳茂波表示本港過去幾個月經濟發展勢頭不錯，同時內地經濟穩步增長是香港最大後盾。市場預期美國今年會減息一至兩次，金融市場變得寬鬆，有利營商。

金融服務界議員李惟宏問及政府會否設立機制審視股票印花稅。陳茂波回應指，今個財政年度印花稅增加主要來自股票，除非外圍環境令本港競爭力不足，否則不會再下調股票印花稅。