屯門市廣場開槍｜死者濫藥患精神病10年 有反社會人格 本月無覆診

屯門市廣場警員開槍案，34歲越南裔本地男子闖入DONKI奪刀後挾持一名女途人，最後遭警員連開兩槍擊斃，並搜出1公斤冰毒及伸縮警棍。據悉，死者有長達10年的精神病史及濫藥病史，需定期往青山醫院覆診及服藥，曾因企跳及精神病多次入院，亦有反社會行為症狀，他原本於本月8日覆診，但沒有出現，豈料一周後即發生悲劇。

死者有黑社會背景，曾有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底，警方指他身上有毒品，不排除犯案當時受毒品影響，正向家人進一步了解其精神狀況。有途人早於案發前兩小時，在大興街市對開的士站見到疑犯，稱他「行嚟行去，自言自語」。