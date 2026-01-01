屯門市廣場開槍｜死者濫藥患精神病10年 有反社會人格 本月無覆診

屯門市廣場警員開槍案，34歲越南裔本地男子闖入DONKI奪刀後挾持一名女途人，最後遭警員連開兩槍擊斃，並搜出1公斤冰毒及伸縮警棍。據悉，死者有長達10年的精神病史及濫藥病史，需定期往青山醫院覆診及服藥，曾因企跳及精神病多次入院，亦有反社會行為症狀，他原本於本月8日覆診，但沒有出現，豈料一周後即發生悲劇。
死者有黑社會背景，曾有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底，警方指他身上有毒品，不排除犯案當時受毒品影響，正向家人進一步了解其精神狀況。有途人早於案發前兩小時，在大興街市對開的士站見到疑犯，稱他「行嚟行去，自言自語」。
2016年因企跳入院
消息指，死者被診斷患有反社會人格障礙、思覺失調，及有濫藥病史。他於2016年因情緒失控企圖跳樓，被送入院接受治療。此後10年他因多次精神問題進出醫院。紀錄顯示，疑犯去年1月、8月及10月三次入院，及後獲處方藥物控制病情。他最近一次原定覆診日期為今年1月8日，但「甩底」沒有應診，「甩底」後一周便在屯門街頭持刀遭警員擊斃。
被指有吸食依托咪酯嗜好
有報道指，疑犯兩周前經朋友介紹入住屯門大興邨一名男子的單位，對方指疑犯有吸食依托咪酯「太空油」不良嗜好，又指其行為古怪，經常自言自語。