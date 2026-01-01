熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-16 15:13
更新：2026-Jan-16 15:13

屯門市廣場開槍｜死者濫藥患精神病10年 有反社會人格 本月無覆診

屯門市廣場警員開槍案，死者濫藥患精神病10年且有反社會人格，本月無覆診。(網上影片截圖)

adblk4

屯門市廣場警員開槍案，34歲越南裔本地男子闖入DONKI奪刀後挾持一名女途人，最後遭警員連開兩槍擊斃，並搜出1公斤冰毒及伸縮警棍。據悉，死者有長達10年的精神病史及濫藥病史，需定期往青山醫院覆診及服藥，曾因企跳及精神病多次入院，亦有反社會行為症狀，他原本於本月8日覆診，但沒有出現，豈料一周後即發生悲劇。

死者有黑社會背景，曾有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底，警方指他身上有毒品，不排除犯案當時受毒品影響，正向家人進一步了解其精神狀況。有途人早於案發前兩小時，在大興街市對開的士站見到疑犯，稱他「行嚟行去，自言自語」。

adblk5

今日案發現場回復平靜，社署派職員關心街坊精神健康。(am730記者攝)

2016年因企跳入院

消息指，死者被診斷患有反社會人格障礙、思覺失調，及有濫藥病史。他於2016年因情緒失控企圖跳樓，被送入院接受治療。此後10年他因多次精神問題進出醫院。紀錄顯示，疑犯去年1月、8月及10月三次入院，及後獲處方藥物控制病情。他最近一次原定覆診日期為今年1月8日，但「甩底」沒有應診，「甩底」後一周便在屯門街頭持刀遭警員擊斃。

被指有吸食依托咪酯嗜好

有報道指，疑犯兩周前經朋友介紹入住屯門大興邨一名男子的單位，對方指疑犯有吸食依托咪酯「太空油」不良嗜好，又指其行為古怪，經常自言自語。

adblk6

▼商場入口事發一刻情況▼

屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示商場突然有顧客跑出。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯從商場跑出。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯在商場門外挾持一名女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示疑犯在商場門外挾持一名女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍，閉路電視顯示警員在商場門外制服疑犯並解救被挾持女子。(網上片段截圖) 屯門市廣場有警員開槍。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍。(網上圖片) 屯門市廣場有警員開槍，事發前街頭有男子懷疑手持牛肉刀。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍，事發前已有警車在場。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍，事發時大批市民倉惶逃生。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍。(網上影片截圖) 屯門市廣場有警員開槍，大批警車到場處理。(網民Park Ho@FB群組「屯門公路塞車關注組」)

