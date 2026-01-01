農曆新年2026｜馬會贊助年初二煙花匯演將發放31888枚煙花　預算逾1900萬元

賽馬會今年會推出一連串以「馬」為主題的節慶與體育盛事。馬會委任藝人郭富城擔任「馬年大使」

馬會宣布今年起，將推出一連串以「馬」為主題的節慶與體育盛事，涵蓋文化、藝術及運動領域，彰顯馬匹在中華文化及香港發展歷史中的重要地位。馬會委任知名藝人郭富城擔任「馬年大使」，與賽馬會行政總裁應家柏、旅遊事務專員張馮泳萍啟動馬會2026活動儀式。馬年農曆新年煙花匯演由賽馬會獨家贊助，煙花匯演開始前數分鐘，維港上空將綻放代表馬會的「HKJC」及「WIN」字樣的煙花。

農曆新年煙花匯演在2月18日（年初二）上演，主題是「 馬到功成耀香江」。煙花匯演合共8幕，歷時23分鐘，發放31,888枚煙花。整體預算逾1,900萬元。

把香港人熟悉的賽馬場景搬上夜空，以「馬蹄鐵」造型禮花彈作高空追逐效果，營造萬馬奔騰、馬蹄疾響的視覺節奏。低空追逐煙花與「WIN」字樣遙相呼應，象徵馬年旗開得勝，祝願大家在事業、學業與人生賽道上全線報捷。

15秒高密度的開幕煙花如同駿馬衝出，點燃整個維港上空。禮花彈層層推進，營造萬馬奔騰的磅礴氣勢，突顯馬年昂然起步的力量，為整個煙花匯演揭開序幕。

星光般的「游星」禮花彈緩緩劃過維港上空，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。最後高空綻放「吉」字煙花，為馬年的香港送上吉祥祝福，寓意城市生生不息，明天的世界更美好。

以春意盎然作主題，綠色系煙花在維港上空層層展開，彷彿馬蹄踏過草原，喚醒一片新綠與生機。間中綻放的「彩色小花」禮花彈，如百花在馬年春風中競相綻放，象徵香港萬象更新、機遇處處，春意滿城。

在這一幕，維港化身成為馬年慶典的空中舞池，「七彩變幻球」與多重圓形禮花彈如水晶球般在高空旋轉躍動，帶動熱鬧歡騰的節奏。絢麗光影好像追隨逐夢奔跑的駿馬，陪伴市民在新一年昂首向前、勇往直前，為理想不斷衝刺。

第七幕：同創未來

以滿天心形禮花彈展現市民對香港的深情，象徵大家同心同德，在馬年攜手奔向更美好的明天。交錯綻放的煙花寓意你我共同參與，各界攜手合作共贏，一同為城市開拓新機遇、打造多姿多彩的未來。

第八幕：馬到功成