結業潮｜西營盤近60年平民扒房「森美餐廳」月底結業

森美餐廳1969年於西營盤正街開業，其後遷至皇后大道西。有報道引述該店第二代負責人葉小姐表示，餐廳過去捱得過金融風暴、沙士及新冠疫情，為一家人心血，一直堅持「蝕住做都撐落去」。惟去年起，港人留港消費意慾明顯下降，派對到會訂單亦顯著流失，遂決定結業。

獨創招牌「森美汁」鐵板牛柳

森美餐廳由已故創辦人葉聯及兩位拍檔一同創辦，並用上葉聯英文名Sammy（森美）作名稱。葉聯3名子女於90年代逐步接手。葉聯曾表示自己9歲從內地來港，做過淺水灣酒店、希爾頓、文華、半島等高級餐廳，他認為做樓面不可能做到40、50歲，因此跟2名朋友一起開餐廳，將當時被視為貴價的西餐普及化，與本地飲食文化結合，首創將醃製牛柳放在鐵板上加熱上菜，更推出皮蛋瘦肉粥等早餐，其獨製醬汁「森美汁」鐵板牛柳更是鎮店之寶，由爆香煙肉、洋葱、蘑菇、西芹等材料，再加入黑椒及酒煮成，配上牛柳來食。戴卓爾夫人、藝人周潤發、周星馳等亦曾慕名光顧。另外，其霓虹招牌「森美牛」過去更是區內地標，拆卸後亦獲西九龍M+博物館保育納入館藏。