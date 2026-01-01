犯罪團夥協助市民偽造證明提取強積金還債，涉及450萬元強積金

一個犯罪團夥偽裝成財務公司或債務重組公司，隨機致電巿民，聲稱能協助他們進行債務重組，或介紹他們到其他財務公司借貸，並游說他們以虛構藉口提早提取強積金還債。警方拘捕30人，包括集團成員及提早提取強積金的強積金供款人，罪名包括串謀詐騙、無牌放債及以過高利率放債。

警方較早前接獲一間強積金受託人公司轉介，指有多名強積金計劃成員，以永久離開香港為由，並提交懷疑偽造的港澳居民居住證，申請提早提取強積金。警方發現一個活躍於本地的犯罪團夥，犯罪人士租用一個葵涌工廈單位作為電話放債中心，隨機致電巿民，聲稱能幫債務人合法地提早提取強積金還債。