大埔宏福苑五級火｜建造業議會採購棚網陸續抵港　鄭定寕：不建議市民自行測試阻燃效能

針對業界在採購合規阻燃保護網遇到的困難，建造業議會承擔一次性集中採購阻燃保護網的工作，並全程監察生產，以及採用科技追蹤物資流向，以內有廠商和測試資料紀錄的無線射頻識別(RFID)系統標籤，令每張網都有獨一無二的「身分證」，確保高質、合規的阻燃保護網盡快供港。 建造業議會執行總監鄭定寕表示，為令受棚網「下架令」影響的工友可盡快復工，以及相關工程能盡快完成，議會承擔起集體採購阻燃保護網。議會已陸續向兩家位於廣東省的生產商合共提交採購約5萬張阻燃保護網的訂單，生產商正按議會要求趕工。為確保成品質量及加快進度，議會派員在聖誕及新年假期期間駐粵，進駐工廠持續監察生產流程。

鄭定寕續稱，首批近10,000張阻燃保護網已經抵港，經第三方檢測機構檢驗證明合規後，即可分批分發予己認購的承建商使用，首批阻燃保護網亦已經在昨日(15日)分發予承建商，餘下的批次也計劃在下月首個星期前分批到港。

鄭定寕：以統一標準測試阻燃效能才具可比性 議會表示，留意到坊間對於阻燃保護網的要求存有很多誤解，首先阻燃並非指物料不會燃燒。以屋宇署接納的阻燃效能的其中一個標準——GB 5725-2009《安全網》為例，其阻燃要求是物料離開火源後的續燃(有火苗)及陰燃(無火冒煙)時間均不應大於4秒；具阻燃性的安全網在燃燒後的溶融滴落物不應引燃其他物品。

要判斷阻燃效能，鄭定寕指應該跟隨相關的標準，以規定的統一的標準方法進行測試，才具有可比性。議會不建議市民自行測試以免帶來危險，而業界必須以在專業測環境進行的實驗室報告為準。 另外，議會已通知涉及約420幢建築物的承建商，有關「一次性集體採購阻燃保護網」的事宜，讓業界儘早得悉相關安排。議會早前亦已舉辦簡介會與業界深入交流，務求確切理解業界的關注點，以便日後跟進時給予精準到位的支援。議會亦已擬定編制 《採購阻燃保護網的操作指南 》的計劃，並將提供合規阻燃保護網供應商名單讓業界隨時查閱及參考，預計完成初稿後將徵詢持份者的意見。