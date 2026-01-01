港女入境伊朗後失聯逾周　據報今凌晨已報平安(更新)

該名女子在社交平台Threads連續上載多條帖文，稱自己由香港「不坐飛機前往埃及」。最新一則帖文於上周二（1月6日），稱自己身處伊朗(Threads)

伊朗自去年12月下旬出現反政府示威及暴力衝突，據報造成多處人命傷亡及長時間「斷網」。保安局日前亦發出紅色旅遊警示。社交平台指一名24歲香港女子入境伊朗後失去聯絡逾一星期，她的家人向入境處求助。據指女事主今日(17日)香港時間約凌晨12時半，已致電家人報平安。

家屬今日凌晨再發文表示，女事主於香港時間凌晨零時許，借用朋友電話致電家人報平安，並表示正身處安全地方，身邊有朋友陪伴，感謝大家幫忙。另有報道指，女事主身處伊朗的伊斯法罕，又指該處較伊朗其他城市安全，可照常外出。