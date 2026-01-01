孕婦東院外誕嬰　6歲兒衝急症室求助　護士憶述驚險一刻「拍戲一樣」

東區醫院昨日(16日)在社交平台Facebook分享，一名女醫護講述去年12月28日值班期間，柴灣一名37歲孕婦突然作動，到東區醫院門前也因劇痛無法步入，最終要在馬路緊急分娩的驚險一刻。她形容當日參與救治的情況緊急「就好像拍戲一樣」。

東區醫院以「臨危不亂 展現醫護人員使命感」為題分享事件，東區醫院急症科劉姑娘稱對當日情景記憶猶新，她當時在分流站工作，突然見到一名約6、7歲小男孩匆匆忙忙地跑來求助：「姑娘，可不可以幫幫我？我媽媽在外面生寶寶了！」雖然小男孩難以清楚表達詳情，但劉姑娘察覺情況緊急，立刻通報，並聯同另外兩位急症科人員帶同急救用品、合力推著一張輪床，跟著小男孩跑出了醫院門外。