孫玉菡稱一戶一社工已接觸宏福苑受影響住戶　擬修例所有地盤禁煙

政府安排「一戶一社工」跟進宏福苑火災災民情況。勞工及福利局局長孫玉菡表示，除了確認已離世和已離開香港的兩戶，餘下共1,982戶已全數獲安排社工跟進。政府亦計劃加強建築地盤安全，包括要求所有地盤全面禁煙。
孫玉菡在電台節目《星期六問責》表示，目前若地盤有易燃物品、火災風險高，勞工處人員可在視察後，下令要求有關地盤禁煙，但有關做法與現時社會上強烈共識存在落差，經歷宏福苑火災後，政府已開始推展修例工作，修訂有關附例，將會要求所有地盤禁煙，不打算容許地盤內設置任何的吸煙區。
料修例後會沿用現有勞工處負責職安健人員巡查
孫玉菡表示，當修例後會沿用現有勞工處負責職安健的人員巡查，僱主需要有地盤禁煙的流程及程序安排。他表示，處方巡查時無法當場捉到人吸煙，但若地盤到處都見到煙頭、工人身上有香煙，會留意地盤有否防範吸煙安排，例如僱主有否在地盤出入口設有香煙儲存處，地盤內有否鏡頭監測等。如果沒有，可循有關線索控告。 至於大維修工程，孫玉菡指出，工程範圍多包括公用地方及住宅範圍，預計會將住宅剔除在工地範圍外，即住宅內不屬禁煙範圍，但只要離開住宅，包括棚架位置亦屬地盤範圍。若有工人或住客在公共地方或棚架位置吸煙，當修例後，人員可以發出告票。原文刊登於 香港電台