孫玉菡稱一戶一社工已接觸宏福苑受影響住戶，擬修例所有地盤禁煙。(網上圖片)

政府安排「一戶一社工」跟進宏福苑火災災民情況。勞工及福利局局長孫玉菡表示，除了確認已離世和已離開香港的兩戶，餘下共1,982戶已全數獲安排社工跟進。政府亦計劃加強建築地盤安全，包括要求所有地盤全面禁煙。

孫玉菡在電台節目《星期六問責》表示，目前若地盤有易燃物品、火災風險高，勞工處人員可在視察後，下令要求有關地盤禁煙，但有關做法與現時社會上強烈共識存在落差，經歷宏福苑火災後，政府已開始推展修例工作，修訂有關附例，將會要求所有地盤禁煙，不打算容許地盤內設置任何的吸煙區。