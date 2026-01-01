警方掃毒撿值約107萬元毒品　4男被捕最細15歲

警方表示，東九龍總區機動部隊人員13日下午約3時在長沙灣邨進行反罪惡巡邏期間，發現兩名男子形跡可疑，遂上前截查，並在其中一名男子身上檢獲約九克懷疑「冰」毒及約30.2克懷疑海洛英。經初步調查後，該兩名15歲的本地男童涉嫌「販運危險藥物」被捕。

深水埗警區反三合會行動組人員經深入調查後，15日下午在青山公路—元朗段一網吧內再拘捕一名16歲本地男童，涉嫌「串謀販運危險藥物」，並於同日晚上突擊搜查葵涌和宜合道一工業大廈單位，檢獲約1.47公斤懷疑海洛英及一批毒品包裝工具。警員亦在觀塘偉業街一工廠大廈單位外截獲一名18歲姓姚本地男子，並於單位內檢獲約356.8克懷疑「冰」毒及另一批毒品包裝工具，該名16歲男童及18歲男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。調查顯示，販毒集團涉嫌以工廠大廈單位作毒品包裝中心，並招攬未成年人士管理毒品包裝中心及在街頭販運危險藥物。行動中檢獲的毒品總市值約107萬港元。