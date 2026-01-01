牛頭角樂華南邨上月揭發命案，35歲姓譚本地女子遭殺害後被藏屍於喜華樓單位內的床底，現場還有4隻貓狗的屍體。案件列作「謀殺」跟進，懷疑殺害事主的非華裔男友已潛逃離港。警方開記者會交代詳情，涉案非裔疑犯於案發後潛逃內地，於內地落網，昨日(16日)移交本港，現正被扣查，稍後會被暫控一項謀殺罪，下周一(19日)在觀塘裁判法院提堂。

警方調查發現，經法醫詳細檢驗後，發現死者頭部有十多處由硬物造成的裂傷，導致頭部凹陷及骨折，以及大量出血，雙手及雙腳有瘀傷，死亡時間大約為12月29日凌晨至上午。警方指，調查顯示喜華樓單位為凶案現場，疑兇襲擊死者後，除了將死者埋藏於床架內，亦有刻意處理現場，包括清理血跡、將凶器、死者隨身物品及與案有關物品丟棄，警方亦於大廈垃圾箱尋回相關物品及死者部分隨身物品。警方相信死者的28歲非洲裔無業男友為疑兇，他於案發同日晚上經香港陸路口岸潛逃內地逃避刑責，因此向內地執法機關請求提供協助，疑犯於內地落網，16日經深圳灣口移交本港，現正被扣查，稍後會被暫控一項謀殺罪，下周一(19日)在觀塘裁判法院提堂。此外，警方將就案中的動物屍體繼續進行調查。警方感謝內地公安，以及其他執法機關全力協助，鎖定疑兇位置，合力將疑兇緝拿歸案；並感謝同袍鍥而不捨地調查。

去年12月28日，女事主離家後便告失蹤，其母親翌日報案，警員於12月30日在女事主男友位於樂華南邨喜華樓的住所破門入內調查，期間在單位內的油壓床底找到事主的屍體，她頭部有多處以硬物襲擊造成的鈍挫傷口，手腳及身體也有瘀傷，單位內亦發現3狗1貓的屍體。據指涉案男友在案發後已潛逃東南亞國家。