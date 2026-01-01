馬拉松｜跑手悉心打扮財神與「兔哥」同長跑　逾1500人要治療30人送院 (多圖)

香港馬拉松今日舉行，凌晨5時本港錄得氣溫攝氏19度，相對濕度50%，天氣較為暖和。不少跑手賽前已經抵達尖沙咀熱身，有跑手認為早上天氣稍為有點熱，但都相信能夠應付，亦有跑手認為馬拉松的意義在於辛苦也不要放棄。 大批跑手今日悉心打扮參賽，包括扮演財神、動畫《Chiikawa》的「兔哥」Usagi、遊戲「超級瑪利奧」的角色、漫威(Marvel)漫畫的蜘蛛俠、死侍角色等，還有《龍珠》超級撒亞人比特、《寵物小精靈》的比卡超和小志等。 ▼馬拉松跑手悉心打扮▼

30名跑手送院兩人危殆 截至早上11時，共有1,517名跑手需要接受治療，有30名跑手不適送院，其中有2人情況危殆送往律敦治醫院搶救，另有2人情況嚴重。 香港馬拉松醫療事務總主任林建群表示，接受治療的跑手當中，大部分屬於輕傷，包括擦傷及扭傷等，而需要送院治療的跑手就包括出現中暑及休克。3名較嚴重的傷者，分別在10公里賽道的東區走廊、銅鑼灣崇光百貨門口和西區海底隧道出口位置受傷，他們分別需要現場進行心肺復甦。 誕近300名千金先生小姐

中國香港田徑總會主席關祺表示，今屆賽事出席率超過九成，維持高水平，當中非本地跑手比例增至25%，屬歷屆之冠，又說大會共邀請42名海外精英跑手參賽，10人為金級跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞、巴林、摩洛哥、日本及北韓。來自埃塞俄比亞的比蘇尼(Bizuneh Melaku Belachew)奪得全馬男子組冠軍，不過關祺稱他只差19秒就可打破大會紀錄，感到可惜。 大會今年繼續向指定時間內完成全馬賽事的香港居民發放1,000元獎金，男子和女子組時間上限分別為3小時及3.5小時。今屆共有298人合資格，共誕生209名「千金先生」及89名「千金小姐」，較去年少63人。關祺又說，正研究加大賽事規模及容量，包括延長賽事時間及探討新路線方案，賽後將成立特別小組研究未來發展方向，但強調需要平衡其他道路使用者需要。

▼馬拉松賽事情況及大會總結▼