渣打馬拉松2026｜陳茂波鄧炳強盧寵茂等跑領袖盃　霍啟剛：分兩日舉行助吸引更多跑手

香港馬拉松今日舉行，項目包括多名政商界人士參與的領袖盃。早上7時許在灣仔運動場起步，然後前往維多利亞公園終點，全長約2公里，參加者包括財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂與妻子盧彩雲、行政會議成員陳清霞等。警務處行動處長呂錦豪、警務處副處長(行動)葉雲龍、「一帶一路」專員何力治和金融發展局主席洪丕正等都有參賽。

移師啟德體育園？霍：需考慮可行性

商界方面，參賽者包括新地主席兼董事總經理郭炳聯、廠商會會長盧金榮、蘭桂坊集團主席盛智文、麥肯錫大中華區總裁倪以理。有份參與、跟太太「跳水皇后」郭晶晶一同衝線的立法會議員霍啟剛，賽後被問到馬拉松分開兩日舉辦能否幫助推動本港經濟，認為如果有更多人參與對跑手而言就會有更多機會，希望主辦單位能夠考慮，他將與田徑總會和社會各界商討，「希望將盛事愈做愈大」，又說很多議員都提過延期賽期或增加來港參賽者的留港時間。