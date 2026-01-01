渣打馬拉松2026｜半馬男冠軍陳雨繁讚港觀眾熱情　新加坡施文麗「陪跑」變奪冠

香港馬拉松今日舉行，全長約21公里的半馬拉松賽事清晨5時半由尖沙咀彌敦道出發，約一個小時後已經有跑手衝線。賽事男女子組冠軍均由非本地跑手包辦，男子組由來自北京的21歲陳雨繁以1小時7分56秒勝出，女子組則是來自新加坡的施文麗，成績為1小時20分56秒，以6秒優勢力壓本地代表屈旨盈。

第二次參賽的陳雨繁表示，今早天氣清涼，整體成績較預期理想，又指自己是比較怕斜路的跑手，由於半馬賽道斜路比他之前參加的10公里賽多，早前曾在北京訓練約一個月，又讚揚本港觀眾比較熱情，會在沿途為跑手鼓掌打氣。

施文麗賽後稱，事前沒有預料到會得第一，透露只是陪參加全馬的丈夫才報名半馬，加上上月7日在新加坡跑完全馬，所以今日是以一個很輕鬆的心情跑半馬，相信這是跑出好成績的主因，但都提到今日很大風有點難跑。她又透露日常訓練模式，指早上5時半會起床為兩名女兒預備早餐，其後就去跑步，之後再去上班，直言有時工作不知何時才可下班，所以通常早上和周末跑步。

屈居女子組亞軍、早前代表香港出戰全運馬拉松的屈旨盈取得1小時21貿02秒成績，她表示今日氣溫對她而言剛剛好，一直都可保持預定時間，直到銅鑼灣就被冠軍超越，有信心之後的賽事可做出好成績。