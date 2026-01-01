渣打馬拉松2026｜男跑手「孭B跑全馬」 田總：已終止其繼續作賽(更新)

香港馬拉松周日（18日）約74,000人齊集參賽，賽道上除了有健兒全力衝刺、力求刷新個人紀錄外，亦不乏奇裝異服的跑手為氣氛添彩。然而網上卻瘋傳一張驚人圖片：一名疑似今屆馬拉松的男跑手，身背背包、胸前綁着嬰兒孭帶，而孭帶裡竟似乎真有一名嬰兒！發文網民更戲言，「全場最勁跑手，BB都應該要有完賽牌！」

田徑總會回覆傳媒證實，賽事期間有參賽者違規帶嬰兒參賽，已終止該名違規的參賽者繼續作賽及安排他離開賽道，以確保安全。大會工作人員如在賽道範圍發現違規行為，會要求參賽者停止比賽及離開賽道，並取消其參賽資格，以及會保留拒絕有關人士日後參賽權利。大會提醒參賽者遵守大會競賽規則，不應在比賽期間作出對自身及他人構成危險的事情。

資料顯示，這位姓氏英文為Wang的跑手跑了15公里，惟最終並沒有完成全程馬拉松。根據賽事官網上載的大會競賽規則參賽資格第3項，大會禁止參賽者帶同嬰兒、未滿 16 歲或任何未有戴上渣打香港馬拉松 2026 之有效號碼布人士參加及進入賽道範圍，違例者將會被即時要求離開賽道。

相片一出即引爆熱議。有網友自稱與該跑手同組起跑，並目測懷中嬰兒「唔會大過6個月」。他直斥：「起跑嗰陣左衝右撞好危險，究竟要幾冇腦？幾唔負責任先會咁做？」另一位網友亦分享：「今日起步喺油麻地見到佢，我confirm係真B，本來以為自己睇錯，再望多幾眼，竟然真係有個幾個月大嘅BB！」更有人驚訝：「初時喺背後望以為係造型，點知真係有BB！」據網友留言，孭B跑手疑屬全馬A組。

網民齊聲批評「孭B」跑手

不少市民一致批評此舉極不負責任，擔心跑步震動影響嬰兒發育：「跑步嘅擺動會搖到BB，佢骨骼未成長好保護內臟，仲有機會被人撞到。」有人更直言：「BB唔適合咁嘅環境，坐咁耐仲要不停搖晃。」更有留言指出：「BB條頸一定會走位，甚至有斷裂跡象。」亦有人引述醫生警告：「BB可能會腦震盪！」

大會安檢惹疑問

除了批評跑手，更多人質疑大會安檢漏洞：「點解會過到安檢？好危險！」、「過到檢查站？真係離譜！」不少人要求大會跟進事件，甚至呼籲：「應該DQ佢啦！」整件事既荒誕又令人憂心，網民一方面覺得「孭B跑馬」畫面震撼，另一方面卻憂慮嬰兒安全，直言這是「最奇怪、最危險的馬拉松造型」。