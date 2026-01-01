熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-18 16:45
更新：2026-Jan-18 16:45

渣打馬拉松2026｜男跑手「孭B跑全馬」 網友怒斥「點解會過到安檢….好危險」

螢幕擷取畫面 2026 01 18 163904

@FB Wong Chun Fai圖片

香港馬拉松今日（18日）熱鬧登場，約74,000人齊集參賽，賽道上除了有健兒全力衝刺、力求刷新個人紀錄外，亦不乏奇裝異服的跑手為氣氛添彩。然而網上卻瘋傳一張驚人圖片：一名疑似今屆馬拉松的男跑手，身背背包、胸前綁着嬰兒孭帶，而孭帶裡竟似乎真有一名嬰兒！發文網民更戲言，「全場最勁跑手，BB都應該要有完賽牌！」

跑手：以為自己眼花

相片一出即引爆熱議。有網友自稱與該跑手同組起跑，並目測懷中嬰兒「唔會大過6個月」。他直斥：「起跑嗰陣左衝右撞好危險，究竟要幾冇腦？幾唔負責任先會咁做？」另一位網友亦分享：「今日起步喺油麻地見到佢，我confirm係真B，本來以為自己睇錯，再望多幾眼，竟然真係有個幾個月大嘅BB！」更有人驚訝：「初時喺背後望以為係造型，點知真係有BB！」據網友留言，孭B跑手疑屬全馬A組。

香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 59cf58d8 29e1 4c36 87aa b00ee7d7a569 6e445ff4 68bf 490e a976 68e66e0bc058 Cc940ca0 caf5 4ea5 be94 d4dc055eb782 E8667ba6 ab51 4b0a aa38 dfb4536e7e9f C49c7b19 7df5 4dc9 b9ef a3fd3ff1300d A002e203 aa7b 45af 99d5 915c6e3b4da1 2d9a0b1e 4b20 4a16 9d11 c86bf6a3455b 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角，有人為跑手打氣。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，全馬和半馬跑手會途經旺角。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝) 香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝)

網民齊聲批評「孭B」跑手

不少市民一致批評此舉極不負責任，擔心跑步震動影響嬰兒發育：「跑步嘅擺動會搖到BB，佢骨骼未成長好保護內臟，仲有機會被人撞到。」有人更直言：「BB唔適合咁嘅環境，坐咁耐仲要不停搖晃。」更有留言指出：「BB條頸一定會走位，甚至有斷裂跡象。」亦有人引述醫生警告：「BB可能會腦震盪！」

大會安檢惹疑問

除了批評跑手，更多人質疑大會安檢漏洞：「點解會過到安檢？好危險！」、「過到檢查站？真係離譜！」不少人要求大會跟進事件，甚至呼籲：「應該DQ佢啦！」整件事既荒誕又令人憂心，網民一方面覺得「孭B跑馬」畫面震撼，另一方面卻憂慮嬰兒安全，直言這是「最奇怪、最危險的馬拉松造型」。

