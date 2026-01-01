渣打馬拉松2026｜男跑手「孭B跑全馬」 網友怒斥「點解會過到安檢….好危險」

香港馬拉松今日（18日）熱鬧登場，約74,000人齊集參賽，賽道上除了有健兒全力衝刺、力求刷新個人紀錄外，亦不乏奇裝異服的跑手為氣氛添彩。然而網上卻瘋傳一張驚人圖片：一名疑似今屆馬拉松的男跑手，身背背包、胸前綁着嬰兒孭帶，而孭帶裡竟似乎真有一名嬰兒！發文網民更戲言，「全場最勁跑手，BB都應該要有完賽牌！」

跑手：以為自己眼花

相片一出即引爆熱議。有網友自稱與該跑手同組起跑，並目測懷中嬰兒「唔會大過6個月」。他直斥：「起跑嗰陣左衝右撞好危險，究竟要幾冇腦？幾唔負責任先會咁做？」另一位網友亦分享：「今日起步喺油麻地見到佢，我confirm係真B，本來以為自己睇錯，再望多幾眼，竟然真係有個幾個月大嘅BB！」更有人驚訝：「初時喺背後望以為係造型，點知真係有BB！」據網友留言，孭B跑手疑屬全馬A組。