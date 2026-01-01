好人好事｜女子搭港鐵前獲陌生途人送上都會票　「香港人真係好好」

港鐵推出的回數式車票「港鐵都會票」，容許購票乘客在40日內於指定車站乘搭40程。有港鐵乘客昨晚步行往港鐵站期間，突然被一名女途人截停並送上一張港鐵都會票，在使用入閘時發現車票還剩1個車程未用，事後遂公開事件感激對方，「我之前都冇諗過可以咁樣俾人，多謝你呀，香港人真係好好。」

亦有人指數年前都遇過同類好事，「我幾年前都有收過！keep(保留)張飛keep到而家，就係為咗記住香港其實好多好人好事」、「好心人應該事事順遂」。有人就指出，一般用家如果來回程搭港鐵上下班，很少會剩下單數一程未用，「睇嚟呢位善心人士計錯數，放咗大假」，亦有人估計可能其中一程改搭了巴士。

同路人慨嘆難以轉贈

另一邊廂，有網民就指以往都試過港鐵都會票還有剩餘車程用不著，但找到幸運兒接收都不是一件易事，「我企咗好耐都搵唔到一個人可以俾我塞俾佢，所以我嘥咗一程」、「我都試過閘口俾人用，但問左幾個人佢哋都驚我呃佢唔要」、「之前用剩左幾程想比人，個呀叔當我問佢拎錢咁，後尾個後生仔就識野(嘢)啦」、「第一個後生仔好戒備覺得我係呃佢，第二個係一pair(對)情侶，接受咗我將剩返一次嘅都會票。」