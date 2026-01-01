中大全國海洋知識競賽香港區總決賽 三甲學生晉級全國賽　角逐國家科考機會

香港中文大學*中大)今日(18日)舉行「第15屆全國海洋知識競賽香港區選拔賽」總決賽，吸引逾300名觀眾到場。比賽設有必答、搶答及挑戰三大環節，全面考驗參賽者的海洋知識及臨場應變。最終，香港科技大學的黃昶彬、中大的劉潤潔，以及香港城市大學的伍俊雄奪得前三名。他們將於今年5月代表香港出戰全國總決賽，爭取參與國家極地科考的機會。

本屆香港區選拔賽自去年9月啟動，吸引全港20間大專院校逾400名學生報名。經過初賽及複賽，最終由中大、科大、城大、浸大及理大的8名選手晉級總決賽。最終，香港科技大學的黃昶彬、中大的劉潤潔，以及香港城市大學的伍俊雄奪得前三名。比賽同時設有公眾線上問答遊戲，吸引近80間中小學及逾二萬人參與，累計答題近九萬次，展現香港青年及市民對海洋保育與科學的熱忱。