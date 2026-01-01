14歲男童染甲流危殆　衛生防護中心籲市民盡快接種疫苗

患者本月16日起出現發燒、氣促及咳嗽帶痰，翌日到東區醫院急症室求醫，其後轉入兒童深切治療部，目前情況危殆。其呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感呈陽性，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及敗血性休克。

14歲有長期病患的男童，感染甲型流感，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及敗血性休克，目前情況危殆。衛生署衛生防護中心提醒家長應盡快讓子女接種季節性流感疫苗，以降低重症與死亡風險。

初步調查顯示，男童在發病前3天才接種2025/26年度流感疫苗，惟疫苗需約兩星期才產生足夠保護力，因此今次個案視為「未接種」。男童潛伏期內沒有外遊。他兩名家居接觸者早前亦曾出現輕微呼吸道病徵，其中一人快速測試呈甲型流感陽性，但毋須入院。

在剛結束的夏季流感季節中，共錄得25宗兒童嚴重個案，包括三宗死亡，患者年齡介乎6個月至 17 歲。其中八成(20宗)個案未有接種流感疫苗，當中亦包括在發病前四天才接種疫苗的情況。衛生防護中心總監徐樂堅指出，雖然夏季流感高峰已結束，但首季天氣寒冷，加上流行病毒株或有變化，流感活躍程度可能再上升，冬季流感季節即將來臨。他呼籲所有六個月或以上人士，只要沒有禁忌症，應盡快接種季節性流感疫苗；即使夏季曾感染流感，亦應接種，以預防其他病毒株。他又指，雖然現時流行的甲型（H3）病毒與疫苗病毒株有抗原差異，但本季疫苗仍對變異亞分支 K、甲型（H1）及乙型流感病毒具保護效能。

家長應盡快安排於資助計劃私家醫生接種

衛生防護中心補充，目前流感活躍程度已回落至基線以下，但學校及院舍爆發仍有發生。若學童未參與學校外展接種，家長應盡快安排於資助計劃私家醫生接種。他指，6個月至2歲幼兒接種率僅約 23%，仍遠低於其他年齡組別，並期望家庭醫生協助游說家長。

出現呼吸道症狀考慮不上班或不上學

他提醒市民，如出現發燒或呼吸道症狀，尤其兒童、長者及長期病患者，應盡快求醫。家長須留意病童病情是否惡化，如呼吸急促、咳喘、嘴唇發紫、胸痛、神智模糊、持續高燒或抽搐，必須立即前往急症室。高危人士前往人多擠迫地方應佩戴口罩；任何人士如出現呼吸道症狀，即使輕微，也應戴口罩並及早求診，並考慮不上班或不上學。