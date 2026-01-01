簡樸房｜長沙灣義華大廈改裝 近百租戶逼遷 房屋局：60戶申請過渡屋

《簡樸房條例》(《條例》)將於今年3月實施，不符合《條例》的劏房須改裝成合格的簡樸房才能出租。位於長沙灣的義華大廈去年被收購，新業主去年底通知租戶，因要配合新規例整改，要求租戶3月前退租。房屋局回覆查詢時稱，非常關注事件，已接觸相關義華大廈的90個分間單位租戶，當中60戶表示需要協助申請過渡性房屋。局方又指，積極協助有需要的租戶申請過渡性房屋，並會繼續密切留意義華大廈租戶的情況，按他們的實際需要提供適切協助。

房局屋回覆《am730》查詢時稱，據了解，因有關大廈於2025年11月易手，兩間新業主公司聲稱計劃向二房東收回相關物業單位後改裝為簡樸房重新出租；而新業主與租戶作溝通並考慮其情況後，已分別提供了額外3至12個月的時間讓租戶有多些時間準備遷出單位，然後才陸續收回單位。

房屋局：已接觸90個分間單位租戶 60戶需申請過渡性房屋

局方指，截至2026年1月15日，區域服務隊已接觸相關義華大廈的90個分間單位租戶，當中60戶表示需要協助申請過渡性房屋，而餘下的30戶則正考慮或已安排其下一步的住處。同時，根據區域服務隊在多日「洗樓」的觀察，估計相關義華大廈有超過100個分間單位已空置，或相關租客已搬離單位。就尚未成功造訪的餘下租戶，區域服務隊亦已留下單張，以便他們聯絡。區域服務隊會努力造訪餘下的租戶，務求盡快接觸到所有受影響的分間單位租戶。與此同時，房屋局及區域服務隊亦正積極協助有需要的租戶申請過渡性房屋，並會繼續密切留意義華大廈租戶的情況，按他們的實際需要提供適切協助。