7.4萬人疾風中跑渣馬 李家超：鞏固國際體育盛事之都 田總：成立特別小組 研擴賽事規模

本港體育盛事之一的渣打香港馬拉松昨舉行，共7.4萬人參賽。其中全馬挑戰組的男女子組冠軍由來自埃塞俄比亞和巴林的跑手包辦，全馬本地男女子組冠軍則分別為黃尹雋和羅映潮；多名政商界及影視界人士均有參與不同途程的比賽，場面一如以往熱鬧。行政長官李家超指香港馬拉松能鞏固香港的國際體育盛事之都地位；有議員同意延長賽期或有助本港盛事經濟，「希望將盛事愈做愈大」。田總表示，一直積極研究擴大賽事規模，今年將成立特別小組考慮新賽道路線及設計，惟強調仍要審慎評估。圖：林俊源、鍾式明

行政長官李家超昨晨6時在尖沙咀彌敦道主持全馬挑戰組賽事起步禮。他在社交平台指，香港馬拉松是本地最受歡迎的跑步活動之一，活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，多年來吸引世界各地跑步愛好者競技，鞏固香港的國際體育盛事之都地位。他續指，政府會繼續積極推動體育精英化、盛事化、專業化、產業化和普及化發展，並會舉辦多元化康體活動，鼓勵市民養成恆常運動習慣。

田總：考慮延長賽事時間 並研究新路線 今屆賽事約有接近12萬人報名，有建議提出賽事可以分兩日舉行。賽事籌委會主席關祺表示，大會一直研究採用不同方法，擴大賽事規模和參賽人數，包括延長賽事時間和研究新路線的方案。關祺表示，大會已「年中無休」準備，今年賽事完結後將成立特別小組，積極考慮及研究路線，冀增加參加人數，惟重申要平衡道路使用者的意見。

財政司長陳茂波亦在社交平台表示，今次約有700間中小型食肆響應支持馬拉松，呼籲跑手賽後奬勵前往消費。對於賽事分開兩日舉辦能否幫助推動本港經濟，立法會議員霍啟剛表示，有更多人參與，對跑手而言就會有更多機會，希望主辦單位能夠考慮；他將與田徑總會和社會各界商討，「希望將盛事愈做愈大」，又指很多議員都提過延長賽期或增加來港參賽者的留港時間。

奪冠跑手指風大影響成績 今年香港馬拉松各項賽事吸引共7.4萬人參與，其中以10公里賽事最多，有3.1萬人參賽。最先開跑的是半馬挑戰組和十公里挑戰組，凌晨5時半起跑，其後全馬、半馬和十公里賽事陸續起步。

備受矚目、全長42公里的全馬挑戰組早上6時在尖沙咀彌敦道起步，最終由來自埃塞俄比亞的比蘇尼(Bizuneh Melaku Belachew)和巴林的舒達伊(Shitaye Eshete H. Habte)，分別以2小時09分39秒及2小時27分03秒奪冠。比蘇尼今次是繼2017年後再奪男子全馬挑戰組冠軍。他指昨日風勢強勁、天氣乾燥，令賽事難度增加，未來將會繼續來港參賽；並強調自己很喜歡香港，又指自己每次賽後勝出都會跳舞，是其個人風格。 全馬本地男女子冠軍則由黃尹雋和羅映潮包辦，兩人分別以2小時26分47秒及2小時41分29秒完成賽事。連續三屆封王的黃尹雋賽後表示，面對大風和身體不適等，過程不太順利，最終以安全到達終點作為目標。羅映潮則表示，對成績不是太滿意，仍然有很大進步空間，跑了半程後覺得很大風，亦很難加速，有少許「失速」回程，未能達到個人最佳時間的目標。她又指，有信心能夠取得今年名古屋亞運的參賽資格，視今次馬拉松為「半練習賽」，休息一段時間後會加強短距離的訓練，期望亞運有更好表現。

全長21公里的半馬賽事，由北京的跑手陳雨繁贏得男子組冠軍，而女子組則由新加坡的施文麗摘冠，以6秒優勢力壓本地代表屈旨盈。10公里賽事的男女子組冠軍，分別由黃子圖與曾曉彤奪得。 至於全長約2公里的領袖盃，吸引40名政商界人士參與。賽事早上7時15分起步，由陳茂波主持開幕禮，他其後亦一同參賽，與保安局長鄧炳強、醫務衛生局長盧寵茂與妻子盧彩雲、警務處行動處長呂錦豪、警務處副處長(行動)葉雲龍、金融發展局主席洪丕正和霍啟剛與太太郭晶晶一同出戰。另外，不少影視名人亦有參與賽事，其中第四年出戰的周潤發與一眾好友轉戰10公里賽事。

另外，田總昨總結賽事指，賽事期間共有1,517跑手需要接受治療；醫管局指，截至晚上10時，有59人送院，兩人危殆、32人穩定，25人已經出院。