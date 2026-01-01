跑手︰盼注入歡樂元素 花心思造型為渣馬添趣味

渣打香港馬拉松昨晨在微光下展開，不單是追逐個人最佳成績的戰場，更恍似城市的年度嘉年華。跑手在賽道上併勁、挑戰極限的同時，一班扮鬼扮馬的創意跑手，在造型上落足心思，為活動注入更多熱鬧與趣味。
財神、唐三藏、魔鬼、各式英雄人物及熱門IP，昨齊齊在賽道上亮相。吸引大人細路之一動畫電影《優獸大都會》主角兔仔「朱迪」和狐狸「阿力」亦有「參賽」。
從事室內設計的張先生以「阿力」全套造型征戰半馬，沿途吸引無數目光、打氣聲與手機鏡頭。他表示，角色扮演的念頭源於希望把海外馬拉松常見的嘉年華式Cosplay氛圍帶到香港，為城市注入更多歡樂元素。他透露，為此準備近半年時間，花了不少時間研究布料，須挑選輕便和透氣的物料，自行製作造型服裝，並多次練習負重跑，確保穿着頭套和尾巴時，保持穩定步伐，以確保自身安全，同時亦不影響其他參賽者。
他形容，今次參賽，最難忘是沿途不斷聽到歡呼聲，特別是小朋友，興奮地呼喊「阿力、阿力」的名字，熱烈為他打氣，帶來前所未有的滿足與喜悅。
參加渣馬已8年的他認為，這種透過共享文化記憶而建立的互動，使跑步不再只是個人挑戰，更昇華為一場屬於社區的快樂盛典。
對於今年賽事安排，張先生亦給予正面評價，指由領取裝備包到沿途賽道指示均清晰流暢，體現主辦方的完善準備。