跑手︰盼注入歡樂元素 花心思造型為渣馬添趣味

渣打香港馬拉松昨晨在微光下展開，不單是追逐個人最佳成績的戰場，更恍似城市的年度嘉年華。跑手在賽道上併勁、挑戰極限的同時，一班扮鬼扮馬的創意跑手，在造型上落足心思，為活動注入更多熱鬧與趣味。

財神、唐三藏、魔鬼、各式英雄人物及熱門IP，昨齊齊在賽道上亮相。吸引大人細路之一動畫電影《優獸大都會》主角兔仔「朱迪」和狐狸「阿力」亦有「參賽」。

從事室內設計的張先生以「阿力」全套造型征戰半馬，沿途吸引無數目光、打氣聲與手機鏡頭。他表示，角色扮演的念頭源於希望把海外馬拉松常見的嘉年華式Cosplay氛圍帶到香港，為城市注入更多歡樂元素。他透露，為此準備近半年時間，花了不少時間研究布料，須挑選輕便和透氣的物料，自行製作造型服裝，並多次練習負重跑，確保穿着頭套和尾巴時，保持穩定步伐，以確保自身安全，同時亦不影響其他參賽者。