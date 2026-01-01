甯漢豪：將從嚴處理防借殼翻生 目標下半年推新制度加強「招標妥」

政府計劃強化市建局「招標妥」平台，包括主動審查維修工程顧問公司及承辦商的犯罪紀錄等。發展局長甯漢豪稱，目標下半年內推出，正研究推出前，容許延長已接獲屋宇署命令，但尚未開展聘請顧問或承建商程序的業主開展強制維修的限期。對於業界憂慮承建商或會集體抬價，她則稱政府會客觀分析標書價格是否偏離市場合理走勢，必要時取消投標並重新招標，扮演「守門員」角色。

甯漢豪昨出席電視台節目時表示，目標於今年下半年推出加強版「招標妥」，將於未來數月敲定執行細節並諮詢業界。日後政府將制定更嚴謹的「預審名單」，執法部門會主動審視顧問和承建商有否犯罪記錄，即使正在調查、未檢控的情報都會考慮，而這些公司的表現，包括有否收過政府的警告信、指示等，強調會從嚴從緊處理，防止被懲處公司「借殼翻生」；同一時間，新制度亦會判斷居民的投訴是否合理。