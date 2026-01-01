漁護署︰年底推綠色行程產品 推進四山旅遊

政府去年公布推行「四山」旅遊，其中太平山與港島徑第一段重疊。漁護署指正分階段展開相關工作，包括優化西高山一帶山徑及設施，並與周邊旅遊點持份者商討，設計以「四山」為主題的綠色旅遊行程，提供不同長度及難度的遊覽路線，串連山頂纜車、不同景點及餐飲等旅遊資源。當局料年底前完成設施提升，並推出綠色旅遊行程及產品，配合旅遊業界推廣。

「四山」旅遊，涵蓋太平山、大帽山、鳳凰山和西貢海，當中太平山與港島徑第一段重疊。港島徑1985年4月啟用，全長約50公里，由港島西的山頂為起點，至東部近石澳的大浪灣作終點。漁護署郊野公園護理主任(港島)林嘉耀指，港島徑八段各具特色，既有林蔭山徑，亦有壯麗海景，同時擁有豐富生境如林地、溪澗和水塘等，孕育多種動植物，部分更具保育價值，如香港過路黃。