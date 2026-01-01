車Cam直擊｜海怡半島女童過斑馬線鞠躬揮手　司機：終於遇到

影片在上周六（1月17日）晚上9時40分拍攝，當時車Cam片主駕車進入海怡半島內海怡西廣場對開一條斑馬線時，看見有人於安全島準備過路，故減慢車速停下。一位女子帶同兩位女童過路，期間女子有向司機點頭，後方的女童則「鞠躬」及揮手表示感謝，感到窩心的司機在帖文中表示，「終於遇到細路仔嘅多謝，鞠埋躬再揮手，我都同佢揮返手」。

網民：媽媽都有點頭 身教好好

事件引起網民討論，有人指小朋友鞠躬像日本人的感謝方式，「香港變成日本化」、「我都會點頭表示唔該，但咁大動作真係唔敢」、「佢地係好有禮貌，但車要班馬線停係法例要求，個人真心唔明點解要路人道謝」、「小朋友真係好可愛，仲要碎步走過」、「香港而家十架車，9架去到斑馬綫都唔停，我次次去到都迫住要讓佢哋過」、「我黎threads就係為咗睇呢啲」、「禮尚往來，禮讓呢個係大家應有嘅習慣同態度」、「我都會揮手同點頭，屋企附近有條班馬線，真係肯讓行人真係唔多，遇到車讓我，一定會感謝」、「媽媽都有點頭表示多謝，佢身教好好」、「通常遇到會讓嘅司機我都會點一點頭同揮下手比個禮。」、「禮貌大使，要向小朋友好好學習」、「自己過馬路有人讓都會揮一揮手，唔該之餘順便當提個司機有人唔好郁車住」、「海怡D小朋友感覺係比其他我去過嘅地方（香港）嘅細路，特別Chill 」。