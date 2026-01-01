網上熱話｜香港仔逾40年歷史機舖「搬舊機」被誤傳結業 網民：時代的眼淚

家用機遊戲及電腦盛行，加上智能手機普及，令香港的遊戲機中心(俗稿機舖)已經「執一間少一間」，步入集體回憶。香港仔一間有逾40年歷史的機舖，近日被網民發現換走多部遊戲機誤傳結業，惟及後有人向店方查詢仍如常營運，稱只是「搬舊機」。帖文仍引發網民熱議，「機都黃晒」、「時代的眼淚」、「仲邊會有人出街打機」、「真唔知去機鋪做乜，佢嘅歷史任務早已經完成啦」。

周日如常營業 惟人流不多 該間遊戲機中心位於香港仔舊大街一住宅地庫，facebook群組「石排灣街坊吹水會」，上周四有網民於門外發現有多部發黃殘舊的遊戲機放在門口外，拍照發文稱「間機竇終於都執笠喇，應該都有成40年歷史」，有關消息引發網民熱議，指該場地已有逾40年歷史，「4x年了，本來偶爾都想落去打鋪機但實在太臭」、「可能有50年歷史了」、「以前半個場係波樓半個場係機鋪，劉德華當年有套叫天長地久 其中一幕就喺呢度取景」、「想當年喺(謝記)山窿魚蛋買一條直炸嘅魚片頭跟住落去打馬機」、「時代的眼淚大家再不少年時」、「機都黃晒」、「真唔知去機鋪做乜，佢嘅歷史任務早已經完成啦」、「陪伴我長大嘅機鋪」、「時代變好多人玩手機！街機無咩遊戲好玩」、「個幾部街機心唸：都廿幾三十年未見過陽光喇」、「煙味太勁，我也廿年冇入機舖」。

惟《am730》記者周日(18日)中午前往視察，機舖仍如常營業，惟人流不多，只有數名中年男士遊玩。而帖文亦有網民回應澄清非結業，「師傅同我講係淨係搬啲舊機走並唔係執笠，同埋聯絡咗管理層都confirm係執機」，惟該網民亦指該機舖欠缺人流，「跟本無人玩，希望佢可以搬走啲機去其他果度好過」。