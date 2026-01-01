家計會：子宮頸篩查合併檢測趨普及 鼓勵婦女定期篩查

家計會提及每年一月是子宮頸癌關注月，並表示自推出「人類乳頭瘤病毒（HPV）檢測與子宮頸細胞檢驗（液基薄層柏氏抹片）的合併檢測」（合併檢測）以來，選擇這篩查方法的婦女比例大幅增加至接近60%。然而，本港婦女子宮頸普查覆蓋率跌至不足50%，情況令人關注。要達致世衞消除子宮頸癌的目標，篩查率需增至70%，家計會期望透過更多有效的篩查方法，能夠鼓勵婦女定期接受篩查，積極預防子宮頸癌。

家計會於2023年4月推出合併檢測服務，為30歲或以上的婦女，提供子宮頸細胞檢驗之外的另一篩查選擇。自服務推出以來，在家計會接受子宮頸篩查的30歲及以上婦女當中，選用合併檢測的比率，由2023年的32.7%，大幅增加至2025年的57.2%，超過單一子宮頸細胞檢驗的使用率。