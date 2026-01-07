海皇粥店結業︱創辦人蕭楚基遭高院頒令破產

開業33年的海皇粥店，去年5月突然宣布全線結業並終止員工的僱傭合約，母公司海皇國際有限公司其後遭呈請清盤。海皇粥店創辦人之一的蕭楚基早前遭債權人入稟高等法院提出破產呈請，案件今日處理。蕭不反對破產，暫委法官林展程直接頒令蕭破產。
答辯人為蕭楚基，呈請人為S.A.S. Finance Limited。蕭今沒有法律代表，自行應訊。S.A.S. Finance Limited去年8月入稟高院高等法院呈請蕭楚基破產，呈請方在庭上指蕭楚基在以往聆訊中曾口頭上反對破產呈請，但於是次聆訊的3個工作天前仍未收到蕭楚基的反對誓章，蕭楚基表示他不反對破產，暫委法官林展程遂頒令蕭楚基破產。
2創辦人涉欠薪被票控 3月審前覆核
海皇粥店母公司海皇國際與兩名創辨人早前被指拖欠10名員工薪金共逾56萬港元，共被票控沒有在到期日內支付工資等99項傳票控罪。海皇國際承認33項控罪，被判處每項控罪罰款2,000港元，合共6.6萬港元，案件今日於東區裁判法院確定繳款限期，暫委裁判官莊靜敏指罰款屬非優先債項，限其半年內繳付。兩名創辦人蕭楚基及蔡汪浩，則否認相關控罪，案件將排期審訊，並於3月2日先處理審前覆核。
案件編號：HCB 6388/2025、ESS25230-25328/2025