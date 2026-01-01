黑膠酒吧「博士會8055」疫情結業三年後再開業 冀延續黑膠文化

疫情令不少本地酒吧相繼結業，當中不乏別具心思和文化的酒吧；由 Brian 與阿禧創立的「博士會8055」便是其中之一。品牌最早於2019年在銅鑼灣開設首店，以 Graffiti 塗鴉牆身和冷門黑膠曲目為特色，迅速在社交平台爆紅，成為潮流打卡點。2021年，他們更在灣仔開設兩層酒吧，吸引不少藝人與音樂人到訪支持。然而，第五波疫情重創行業，酒吧最終被迫結業。
結業後的三年多，兩人並未放棄品牌。Brian期間更師從已故「香港 DJ 教父」DJ Kulu 學習黑膠打碟技巧，並持續在不同派對及場地演出，親自攜帶黑膠唱片到場，維持品牌曝光，推廣黑膠文化。Brian更指，曾遇上意外，一次外出演出時，約百隻黑膠唱片一度被人拿走，幸好在友人協助下尋回，才得以繼續演出。
為香港夜生活圈帶回黑膠酒吧文化
直至近日，他們在蘭桂坊覓得合適樓上舖，以合理租金再度重開，並定於2026年1月24日正式開幕。新店延續過往特色，包括全晚黑膠打碟、日本威士忌與梅酒，以及互動 Graffiti 牆，讓客人自由創作，營造街頭藝術氛圍。兩人期望，經歷結業與沉寂後，能再次把黑膠酒吧文化帶回香港夜生活圈，並在新一波黑膠復興潮中，為本地音樂愛好者提供另一個聚腳點。