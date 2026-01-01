財政預算案2026｜吳傑莊倡推「夜間電子消費券」：平可請食碗雲吞麵

建議限晚上9時後在實體商店使用

餐飲業代表陳植漢指夜間市道自疫情後轉冷清，晚上9時過後近乎無食肆營業，建議政府推出「夜間電子消費券」刺激經濟，為期約3個月，並限制在晚上9時至凌晨3時，在本港持牌食肆的實體店舖內使用，不包括外賣平台及網上交易，此舉支持商戶延長營業時間。鼓勵市民走出家門、活躍夜間生活，讓訪港旅客體驗夜間活力，帶動餐飲、零售、旅遊、交通等產業發展，夜間消費券金額由政府商討決定。吳傑莊指提出建議是要拋磚引玉，稱最近不少商界友好訪港「問到我夜晚邊度宵夜，其實我都諗咗好耐都諗唔到提議去邊」，他指夜間電子消費券「便宜一點的請食一碗雲吞麵、夜粥，豪華一點的可以食牛扒，惟這真的要視乎財政。」