內地女子認虛報托福合格以獲嶺大學位　准保釋2.2判刑

一名女生去年為求畢業虛報TOEFL (托福)英語測試及格，今早(19日)在屯門裁判法院承認企圖以欺騙手段取得服務罪。裁判官覃有方明言，香港小學生皆深明誠信及責任感的重要性，勸喻被告好好反省，將案件押後至2月2日判刑，待取社會服務令報告，期間被告獲准保釋。

被告黃鑫怡(被起訴時22歲)，持香港身分證，報稱地址為福建，承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪。控罪指，她於2024年5月27日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即批准她畢業並授予她公共管理及智慧管治社會科學學士學位。