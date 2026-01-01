建華集團推「港人農地」品牌　望出售高性價比、平民化本地養殖海鮮

建華集團宣佈推出「港人農地」品牌，投身香港漁農業發展，活化本土資源，提升香港漁農產品自給自足的能力，以推動本地漁農業邁向現代化與可持續發展。目前該集團已投得政府推出的大鵬灣(南)新魚類養殖區深海養殖項目，並獲漁農自然護理署頒發「海魚養殖業牌」批准書。建華集團主席凌偉業表示，初步估計明年第一季就能有本地養殖的海魚出售，品種約達十多種，主要為普羅大眾日常所能買到的魚類。
凌偉業表示，集團將主力發展活化魚塘和深海養殖技術，引入生態養殖技術，養殖數十個包括淡水魚、蝦、蟹等品種的水產，及石斑、蒼魚、龍蝦、鮑魚、貝類等海產。目標是在三年內活化超過一千畝魚塘，目前亦已投得政府的大鵬灣新魚類養殖區深海養殖項目。另一方面，凌偉業又透露已參與了政府投標多層式現代化環保養豬場項目，在羅湖邊境興建多層式養豬場，並發展溫室養殖技術。
凌偉業：做市民生意 不希望養殖過高價值海鮮
凌偉業指，其集團一向的概念均為「做市民生意」，包括在街市、超市等「日日接觸市民」，所以養殖的魚類不會是高價值的海鮮，而是偏向平民化、大眾無論在街市或超市，都可以負擔並買到的品種，最終們目標可以做到「高性價比」。凌表示：「做生意永遠要有合理利潤」，但形容是次亦有「理想成分」，望能幫忙建設香港，加上集團本身的零售背景支持，有信心可以建構屬於香港本土的品牌。
凌偉業透露，目前對大鵬灣及港人農地兩項計劃投資成本共過億；已引入科技專才，以科技養殖魚類代替全人手，相信面對國內市場亦有足夠競爭力。凌坦言，目前對於漁農業發展的計劃是從零開始，因在港要找到專業漁農業的人才近乎其微，但長遠來說亦希望與本地大學合作，包括開設農業產業專科等，相信只要「讀完之後有工做」，亦會有本地人才有興趣投身漁農業行業。
當局望15年內提升本地海魚養殖產量10倍
環境及生態局長謝展寰出席「港人農地」計劃啟動禮時表示，當局正積極發展深海養殖項目，目標在15年內將本地的海魚養殖產量提升10倍；同時亦將在北部都會區，提供生態友善魚塘，促進現代化塘魚養殖；並計劃在新田科技城開設一個漁業研究中心和推動都市農業發展，在合適的地點設立都市農場。為進一步提高本地魚農產品競爭力，政府將在年中推出優質本地漁農產品的清晰認證、檢測及溯源機制，方便消費者識別本地優質產品，完善本地漁農產品的生產及銷售鏈。