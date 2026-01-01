建華集團推「港人農地」品牌　望出售高性價比、平民化本地養殖海鮮

建華集團宣佈推出「港人農地」品牌，投身香港漁農業發展，活化本土資源，提升香港漁農產品自給自足的能力，以推動本地漁農業邁向現代化與可持續發展。目前該集團已投得政府推出的大鵬灣(南)新魚類養殖區深海養殖項目，並獲漁農自然護理署頒發「海魚養殖業牌」批准書。建華集團主席凌偉業表示，初步估計明年第一季就能有本地養殖的海魚出售，品種約達十多種，主要為普羅大眾日常所能買到的魚類。

凌偉業表示，集團將主力發展活化魚塘和深海養殖技術，引入生態養殖技術，養殖數十個包括淡水魚、蝦、蟹等品種的水產，及石斑、蒼魚、龍蝦、鮑魚、貝類等海產。目標是在三年內活化超過一千畝魚塘，目前亦已投得政府的大鵬灣新魚類養殖區深海養殖項目。另一方面，凌偉業又透露已參與了政府投標多層式現代化環保養豬場項目，在羅湖邊境興建多層式養豬場，並發展溫室養殖技術。